باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در بدو ورود به سرزمین وحی با تبریک ایام ماه رجب اظهار داشت: عملیات عمره ۱۴۰۴ اکنون به نیمه خود رسیده است. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود اعزام زائران عمره برای سال جاری تا دهم فروردین‌ماه ادامه یابد تا مشتاقان زیارت بتوانند از فضایل ماه‌های رجب، شعبان و رمضان بهره‌مند شوند.

رشیدیان با اشاره به تداوم اعزام زائران عمره تا دهم فروردین‌ماه، هدف از سفر خود به عربستان را ارزیابی عملکرد جاری، رفع نواقص برای ماه‌های شعبان و رمضان و پیگیری زیرساخت‌ها و قرارداد‌های مربوط به حج تمتع سال آتی اعلام کرد.

وی ارزیابی عملکرد سازمان حج در ماه‌های گذشته را یکی از اهداف اصلی این سفر برشمرد و افزود: در این مرحله، شناسایی و رفع اشکالات احتمالی برای بهبود کیفیت خدمات در روز‌های باقی‌مانده از عمره جاری در اولویت قرار دارد. همچنین لازم است از هم‌اکنون رایزنی‌های لازم با کشور میزبان برای آماده‌سازی مقدمات و آموزش‌های مرتبط با عمره سال آینده صورت پذیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه به موضوع حج تمتع سال آینده پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن فصل حج، بخشی از این سفر به منظور پیگیری انعقاد قرارداد‌ها و فراهم کردن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای خدمات‌رسانی شایسته به حجاج ایرانی انجام می‌شود.

رشیدیان در پایان بر اهمیت حفظ جایگاه زائران تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری دولت میزبان، زمینه‌ای فراهم شود تا امنیت، عزت و کرامت معتمرین و حجاج ایرانی به بهترین شکل حفظ شده و زائران بتوانند از بهره‌های فرهنگی و معنوی این سفر قدسی به خوبی برخوردار شوند.

گفتنی است رئیس سازمان حج و زیارت، به همراه حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به مدینه منوره سفر کرده است.

