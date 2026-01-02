مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در سپاه در آیین یادواره شهدای شهر زرنق و در جمع بسیجیان با گرامیداشت حماسه نهم دی، این روز را عاشورای انقلاب اسلامی و تیر خلاص ملت به دشمنان انقلاب دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -سردار محمدرضا محمدی مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ و فتنه موسوم به فتنه سبز گفت: دشمن در آن مقطع با تمام توان و ظرفیت خود وارد میدان شده بود، اما مردم ایران با بصیرت، آگاهی و ولایت‌مداری، تبلور واقعی جمهوری اسلامی و اسلام ناب را به جهانیان نشان دادند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت برگزاری یادواره‌های شهدا افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کاری زینبی است؛ همان‌گونه که شهدا در دوران دفاع از انقلاب و ارزش‌ها کار حسینی انجام دادند. امروز نیز میدان نبرد تغییر کرده و جنگ، جنگ اراده‌هاست.

وی خطاب به بسیجیان تصریح کرد: شما بسیجیان باید با هوشیاری و بصیرت، اراده دشمن را در جنگ ترکیبی درهم بشکنید و با لبیک به فرامین مقام معظم رهبری، توطئه‌ها ی دشمنان را در نطفه خفه کنید.

