پزشکیان در پیامی سالروز پیروزی انقلاب کوبا را تبریک گفت و بر تعمیق مناسبات ایران و کوبا تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور، در پیامی به میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب این کشور که نماد مبارزه مردم قهرمان کوبا در راه استقلال عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است، تصریح کرد: امیدوارم بیش از پیش شاهد تعمیق مناسبات دو ملت بزرگ و انقلابی ایران و کوبا باشیم.

متن پیام رئیس جمهور پزشکیان به آقای میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا، به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای میگل دیاز کانل

رئیس جمهور محترم کوبا

سالروز انقلاب کوبا را به جناب‌عالی و ملت‌تان تبریک می‌گویم. رویدادی تاریخی که نماد مبارزه مردم قهرمان کوبا در راه استقلال، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است.

ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همه‌جانبه روابط، امیدوارم بیش از پیش شاهد تعمیق مناسبات دو ملت بزرگ و انقلابی ایران و کوبا باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم قهرمان کوبا را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

