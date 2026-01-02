کیم جو آه، دختر نوجوان رهبر کره شمالی، برای اولین بار در مراسم ادای احترام در کاخ خورشید کومسوسان همراه پدرش حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دختر نوجوان کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای اولین بار از یک آرامگاه خانوادگی بازدید کرد. کارشناسان می‌گویند این گام، موقعیت او را به عنوان جانشین احتمالی پدرش تقویت کرده است.

این بازدید که روز پنجشنبه در اولین روز سال نو رخ داد، حتی باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است که این دختر - که گزارش‌ها نام او را کیم جو آه و سن او را حدود ۱۳ سال ذکر کرده‌اند - ممکن است در کنگره آینده حزب حاکم کارگران به عنوان یک مقام عالی‌رتبه منصوب شود.

تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های دولتی کره شمالی در روز جمعه، کیم جو آه را نشان می‌دهد که در ردیف جلو کنار والدینش ایستاده و در کاخ خورشید کومسوسان پیونگ‌یانگ تعظیم عمیقی می‌کند. جسد مومیایی‌شده پدربزرگ و پدرپدربزرگ فوت شده او در این مکان نگهداری می‌شود.

چونگ سونگ‌چانگ، معاون موسسه خصوصی سجونگ در کره جنوبی، گفت این کاخ «مکانی است که مشروعیت حکومت کره شمالی را نمادسازی می‌کند» و بازدید او از آنجا پیش از کنگره حزب کارگران، حرکتی سیاسی و برنامه‌ریزی شده است.

کیم جونگ اون، ۴۱ ساله، سومین نسل از خانواده‌اش است که از زمان تأسیس کره شمالی در سال ۱۹۴۸ بر این کشور حکومت می‌کند. او اغلب سالگرد‌های مهم دولتی را با بازدید از کاخ کومسوسان و ادای احترام به پدرش کیم جونگ ایل و پدربزرگش کیم ایل سونگ گرامی می‌دارد.

چونگ پیش‌بینی کرد که کیم جونگ اون ممکن است در کنگره، پست دبیر اولی حزب کارگران - که دومین مقام برتر حزب است - را به دخترش اعطا کند. کارشناسان دیگر می‌گویند او برای پذیرش چنین پست پرنمایی بسیار جوان است و ممکن است به او مشاغل سطح پایین‌تری واگذار شود.

این کنگره که اولین مورد در پنج سال گذشته است، به منظور تعیین اولویت‌های جدید در سیاست‌های دولتی و ترمیم مقامات برگزار می‌شود. کره شمالی زمان برگزاری آن را اعلام نکرده است، اما آژانس جاسوسی کره جنوبی گفته است که به احتمال زیاد در ژانویه یا فوریه برگزار خواهد شد.

کیم جو آه از زمان نخستین حضور در رسانه‌های دولتی در نوامبر ۲۰۲۲، پدرش را در رویداد‌های متعددی از جمله رژه‌های نظامی و پرتاب موشک همراهی کرده است. در سپتامبر، کیم جونگ اون او را در سفر خود به پکن همراه برد. در جشن‌های روز سال نو این هفته، او گونه پدرش را بوسید که نشان‌دهنده نزدیکی آنها است.

در ژانویه ۲۰۲۴، آژانس جاسوسی کره جنوبی گفت که کیم جو آه را به عنوان جانشین احتمالی پدرش می‌داند. برخی کارشناسان خارجی با این ارزیابی مخالف هستند و به سن نسبتاً جوان کیم جونگ اون و ماهیت به شدت مردسالار سلسله مراتب قدرت در کره شمالی اشاره می‌کنند.

منبع: رویترز

