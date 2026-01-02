وضعیت تأمین و عرضه نان در شهرستان چالوس در حال حاضر عادی و پایدار بوده و نانوایی‌ها بدون مشکل خاصی در حال فعالیت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد غلامی مسئول نمایندگی اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان چالوس در بازدید اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان چالوس از واحد‌های خبازی این شهرستان، با بیان اینکه این بازدید‌ها با هدف بررسی میدانی وضعیت تأمین آرد، کیفیت پخت نان و نحوه خدمات‌رسانی نانوایی‌ها انجام شده است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت تأمین و عرضه نان در شهرستان چالوس عادی و پایدار بوده و نانوایی‌ها بدون مشکل خاصی در حال فعالیت هستند.

او با اشاره به تعطیلات پیش‌رو و افزایش ورود مسافران به استان مازندران، افزود: با توجه به اینکه شهرستان چالوس یکی از شهر‌های مهم و مسافرپذیر استان محسوب می‌شود و در این ایام با افزایش تقاضا برای مصرف نان مواجه هستیم، نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها با جدیت و حساسیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

مسئول نمایندگی اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان چالوس گفت: هدف از این نظارت‌ها، تضمین دسترسی مستمر و بدون مشکل شهروندان و مسافران به نان مورد نیاز و حفظ کیفیت و نظم در فرآیند تولید و عرضه نان است.

او در پایان ضمن قدردانی از همکاری نانوایان شهرستان، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط صنفی، ساعات فعالیت، وزن چانه و موازین بهداشتی تأکید کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع مطابق مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.

