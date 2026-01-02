رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاری مداخله‌جویانه ادعا کرد ایالات متحده آماده است تا در صورت وقوع خشونت علیه معترضان در ایران، «به کمک» آنها بشتابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه با بیانیه‌ای مداخله‌جویانه، ادعا کرد که ایالات متحده آماده است "به کمک" آنچه او "معترضان" در ایران خواند، بشتابد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social ادعا کرد: «اگر ایران با تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز مقابله کند، ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد.»

وی افزود: «ما آماده و مسلح هستیم و آماده اقدامیم.»

این اظهارات که در ادامه رویه مداخله‌جویانه واشنگتن در امور داخلی کشور‌ها صورت می‌گیرد، درحالی مطرح می‌شود که مقامات ایرانی بار‌ها تأکید کرده‌اند اغلب آشوب‌های اخیر توسط عناصر محدود و اغلب مرتبط با گروه‌های معاند خارج‌نشین و با حمایت مالی و رسانه‌ای بیگانگان تحریک شده و نماینده خواست عمومی ملت ایران نیستند. جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق حاکمیت ملی و عدم مداخله خارجی در امور داخلی خود تأکید داشته است.

منبع: رویترز

Iran (Islamic Republic of)
مردم ایران ترامپ را به رسمیت نمی شناسد هیچ برنامه
۱۲:۴۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مردم ایران ترامپ را به رسمیت نمی شناسد هیچ برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن ترامپ نداریم
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود ک
۱۲:۴۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
۱۰
۸
پاسخ دادن
