دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه با بیانیه‌ای مداخله‌جویانه، ادعا کرد که ایالات متحده آماده است "به کمک" آنچه او "معترضان" در ایران خواند، بشتابد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social ادعا کرد: «اگر ایران با تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز مقابله کند، ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد.»

وی افزود: «ما آماده و مسلح هستیم و آماده اقدامیم.»

این اظهارات که در ادامه رویه مداخله‌جویانه واشنگتن در امور داخلی کشور‌ها صورت می‌گیرد، درحالی مطرح می‌شود که مقامات ایرانی بار‌ها تأکید کرده‌اند اغلب آشوب‌های اخیر توسط عناصر محدود و اغلب مرتبط با گروه‌های معاند خارج‌نشین و با حمایت مالی و رسانه‌ای بیگانگان تحریک شده و نماینده خواست عمومی ملت ایران نیستند. جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق حاکمیت ملی و عدم مداخله خارجی در امور داخلی خود تأکید داشته است.

