باشگاه خبرنگاران جوان - احمد محمودزاده درباره دوره‌های آموزشی در نظر گرفته‌شده برای معلمان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی گفت: در حال برنامه‌ریزی چهار نوع دوره آموزشی برای همکاران مدارس غیردولتی هستیم که بخشی از آنها در حال اجرا و بخشی دیگر در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد.

وی با بیان اینکه یکی از دوره‌ها، دوره‌های توانمندسازی داخل‌مدرسه‌ای است که برای مدارس مجتمعی و شعبه‌ای طراحی شده است، افزود: دوره دوم صلاحیت حرفه‌ای معلمان است به‌گونه‌ای که برای صدور کارت صلاحیت حرفه‌ای، معلمان باید دوره‌هایی را بگذرانند. در برخی استان‌ها تاکنون ۱۲۰ ساعت از این دوره‌ها اجرا شده و به‌تدریج تا ۳۶۰ ساعت ادامه خواهد یافت.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، دوره سوم را آموزش هوش مصنوعی عنوان کرد و ادامه داد: این دوره‌ها در پنج قطب کشور اجرا می‌شود که قطب اول فعالیت خود را آغاز کرده است. در این مرحله، ۴۰ هزار معلم و حدود ۲۰۰ هزار دانش‌آموز از برنامه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

محمودزاده با اشاره به فاز اول آموزش و یادگیری هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی گفت: این فاز برای استان‌های تهران، شهرستان‌های تهران، البرز، سمنان، مازندران، مرکزی، قم و قزوین طراحی شده و در سه محور «آشنایی با مفاهیم پایه و زبان برنامه‌نویسی پایتون»، «آموزش کاربردی هوش مصنوعی» و «توسعه نرم‌افزار و رقابت نهایی» اجرا می‌شود تا فراگیران به مهارت‌های علمی و تخصصی در این حوزه دست یابند. افتتاحیه قطب دوم نیز طی روز‌های آینده برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۰۰ هزار معلم و یک میلیون دانش‌آموز تحت آموزش قرار می‌گیرند، افزود: این دوره‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم است.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی در حوزه هوش مصنوعی یکی از برنامه‌های جدی این سازمان است، گفت: معلمان با فراگیری کاربرد‌های هوش مصنوعی در آموزش می‌توانند پاسخگوی نیاز‌های نسل جوان و پویای امروز باشند.

وی در پایان افزود: دوره چهارم در نظر گرفته شده شامل دوره‌های تخصصی است که با همکاری معاونت‌های آموزش ابتدایی و متوسطه و در قالب طرح‌های «توانا» و «شمیم» اجرا خواهد شد.

منبع: ایسنا