محمودزاده گفت: در حال برنامه‌ریزی چهار نوع دوره آموزشی برای همکاران مدارس غیردولتی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد محمودزاده درباره دوره‌های آموزشی در نظر گرفته‌شده برای معلمان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی گفت: در حال برنامه‌ریزی چهار نوع دوره آموزشی برای همکاران مدارس غیردولتی هستیم که بخشی از آنها در حال اجرا و بخشی دیگر در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد.

وی با بیان اینکه یکی از دوره‌ها، دوره‌های توانمندسازی داخل‌مدرسه‌ای است که برای مدارس مجتمعی و شعبه‌ای طراحی شده است، افزود: دوره دوم صلاحیت حرفه‌ای معلمان است به‌گونه‌ای که برای صدور کارت صلاحیت حرفه‌ای، معلمان باید دوره‌هایی را بگذرانند. در برخی استان‌ها تاکنون ۱۲۰ ساعت از این دوره‌ها اجرا شده و به‌تدریج تا ۳۶۰ ساعت ادامه خواهد یافت.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، دوره سوم را آموزش هوش مصنوعی عنوان کرد و ادامه داد: این دوره‌ها در پنج قطب کشور اجرا می‌شود که قطب اول فعالیت خود را آغاز کرده است. در این مرحله، ۴۰ هزار معلم و حدود ۲۰۰ هزار دانش‌آموز از برنامه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

محمودزاده با اشاره به فاز اول آموزش و یادگیری هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی گفت: این فاز برای استان‌های تهران، شهرستان‌های تهران، البرز، سمنان، مازندران، مرکزی، قم و قزوین طراحی شده و در سه محور «آشنایی با مفاهیم پایه و زبان برنامه‌نویسی پایتون»، «آموزش کاربردی هوش مصنوعی» و «توسعه نرم‌افزار و رقابت نهایی» اجرا می‌شود تا فراگیران به مهارت‌های علمی و تخصصی در این حوزه دست یابند. افتتاحیه قطب دوم نیز طی روز‌های آینده برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۰۰ هزار معلم و یک میلیون دانش‌آموز تحت آموزش قرار می‌گیرند، افزود: این دوره‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم است.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی در حوزه هوش مصنوعی یکی از برنامه‌های جدی این سازمان است، گفت: معلمان با فراگیری کاربرد‌های هوش مصنوعی در آموزش می‌توانند پاسخگوی نیاز‌های نسل جوان و پویای امروز باشند.

وی در پایان افزود: دوره چهارم در نظر گرفته شده شامل دوره‌های تخصصی است که با همکاری معاونت‌های آموزش ابتدایی و متوسطه و در قالب طرح‌های «توانا» و «شمیم» اجرا خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: آموزش و پرورش ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر تولید و کیفیت مقالات علمی
مراقب کلاهبرداری با دیپ فیک‌ها باشید + فیلم
هوش مصنوعی، تهدید تازه بازار کار آمریکا + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکسن کووید در دوران بارداری خطر زایمان زودرس را کاهش می‌دهد
وزارت بهداشت: حذف لبنیات از رژیم غذایی پشتوانه علمی ندارد
آموزش برنامه نویسی به پایه هفتم، هشتم، نهم و دهمی‌ها
آخرین اخبار
آموزش برنامه نویسی به پایه هفتم، هشتم، نهم و دهمی‌ها
وزارت بهداشت: حذف لبنیات از رژیم غذایی پشتوانه علمی ندارد
واکسن کووید در دوران بارداری خطر زایمان زودرس را کاهش می‌دهد
امکان مشاهده خورشید در بزرگترین حالت خود تا سه روز آینده
کشف ارتباط بین دارو‌های کلسترول و کاهش احتمال سرطان روده بزرگ
تکنو با گوشی جدید خود به استقبال سال ۲۰۲۶ آمد
ناسا «محل ایده‌آل» برای فرود انسان در مریخ را شناسایی کرد
کند کردن روند سرطان روده با یک برنامه ورزشی ساده روزانه
پدیده‌های مرموزی که جهان را در سال ۲۰۲۵ گیج کردند
کلاس‌های درس الزهرا و علم و فرهنگ برای هفته آینده مجازی شد
مصرف خام زرده تخم‌مرغ برای گلودرد، توصیه‌ای بدون پشتوانه علمی است
بی‌توجهی به حمایت‌های حرفه‌ای تعرفه‌ها، سبب تهدید سلامت مادران