دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر به‌رسمیت شناختن مطالبات اقتصادی مردم، نسبت به هرگونه سوءاستفاده و جریان‌سازی از این مطالبات هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، گفت: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، اجازه ندهد هیچ فرد یا جریانی از مطالبات اقتصادی مردم سوءاستفاده کرده و با جریان‌سازی به نفع دشمن وارد میدان شود.

او با تأکید بر رصد مستمر فضای حقیقی و مجازی، افزود: افرادی که به‌صورت مغرضانه به دنبال هنجارشکنی و ایجاد ناامنی باشند، پیش از تحقق اهداف خود شناسایی خواهند شد و برخورد قانونی، سریع، قاطع و بدون اغماض با آنان صورت می‌گیرد.

دادستان مرکز مازندران این هشدار را جدی دانست و گفت: کسانی که رفتار‌های ناهنجار و اهداف سوء را دنبال می‌کنند، باید نسبت به عواقب اقدامات خود آگاه باشند.

عالیشاه با بیان اینکه مطالبات اقتصادی مردم مطالباتی به‌حق است، افزود: بی‌ثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی، حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیر‌های قانونی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

او ادامه داد: با این حال، اگر از فضای مطالبات مردمی برای جریان‌سازی‌های مخرب، در هر سطح و با هر ابزار، استفاده شود، بر اساس دستورات صادره از سوی دادستان کل کشور، برخورد‌های سخت و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دادستان مرکز مازندران در پایان خطاب به بازاریان و افرادی که مطالبات صنفی و اقتصادی دارند، گفت: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری از مجاری اجرایی، تقنینی و قضایی است و لازم است صف خود را از افراد و جریاناتی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان را دنبال می‌کنند، جدا کرده و در صورت مشاهده، آنان را به مراجع ذی‌ربط معرفی کنند؛ چرا که همراهی با این افراد موجب انحراف مطالبات و بی‌نتیجه ماندن آن خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: دادستان مازندران ، باند اغتشاشگران
خبرهای مرتبط
فلسفه انقلاب اسلامی، مبارزه با شیطان و استکبار جهانی
جزییات پرونده مهدی محمدی فرد
یکی از لیدر‌های اغتشاشات نوشهر به اعدام محکوم شد
مردم به آینده روشن امیدوار هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحقق مازندران بدون زباله تا سال ۱۴۰۵
آتش سوزی کرسی یک زن را در بابل به کام مرگ کشید
بیش از ۱۳۲۵ کیلومتر از محور‌های کوهستانی مازندران درگیر برف شد
پایان پیکار‌های ووشو کمربند طلایی مازندران در عباس آباد
آخرین اخبار
آتش سوزی کرسی یک زن را در بابل به کام مرگ کشید
بیش از ۱۳۲۵ کیلومتر از محور‌های کوهستانی مازندران درگیر برف شد
تحقق مازندران بدون زباله تا سال ۱۴۰۵
پایان پیکار‌های ووشو کمربند طلایی مازندران در عباس آباد