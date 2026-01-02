رضا نیکنام، شهروند کواری، با انتشار ویدیو شایعه تیرخوردن خود را رد کرد و از سلامت کاملش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نیکنام شهروند اهل شهرستان کوار، در ویدیویی با رد شایعات منتشرشده در برخی رسانه‌های بیگانه، خبر تیر خوردنش۹ را تکذیب کرد و از سلامت کامل خود خبر داد.

در پی جوسازی و عملیات روانی رژیم منحوس صهیونیستی علیه مردم ایران، این بار رضا نیکنام به عنوان کشته درگیری در شهرستان کوار اعلام شد.

در حالی که رضا نیکنام با انتشار ویدیویی این خبر را تکذیب کرد.

او در این فیلم، ضمن ابراز تعجب از انتشار اخبار نادرست، تاکید می‌کند که حال عمومی‌اش مطلوب است و مطالب منتشرشده در فضای رسانه‌ای صحت ندارد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: پلیس فارس ، تکذیب ، شایعه‌سازی ، معاند ، شهروند ، کوار
