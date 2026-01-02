برای تجهیز بیمارستان جامع سرطان ۵۰ میلیون یورو نیاز داریم

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر گفت: ما درجامعه‌ای هستیم که هنوز هم بزرگانی هستند که برای نیازمندان پدری می‌کنند و مردم ما معنای همدردی اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه سرطان یک مسیر با نگرانی و اضطراب و دشواری است که حتی خانواده و بستگان را با خود درگیرمی کند گفت: حضور انسان‌های مسئولیت پذیر در قالب سازمان‌های مردم نهاد قوت قلب بزرگی برای همه است امااستان ما در حوزه مشارکت‌های مردمی در قالب خیریه‌ها پیشگام و پیشرو بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نگاه مدیریتی ما بر مبنای استفاده از همه ظرفیت‌ها است تا از بیمارن مبتلا به سرطان با مسئولیت مستمر اجتماعی حمایت شود اظهار داشت: با تمام توان در جهت تسهیل گری وپشتیبانی ورفع موانع پیش روی خیران اقدام می‌کنیم.

صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات مدیره انجمن خیریه پژواک نیزگفت: کمک به بیماران و نیازمندان از حضرت علی (ع) به خیران ما به ارث رسیده است و این عزیزان همیشه روشنایی بخش خانه و خانواده‌های بیماران بودند و هستند.

وی افزود: ملت بزرگ ایران درکار‌های خداپسندانه و درسخت‌ترین شرایط حضور خود ارزشمند و اور گذار نشان دادهاند و بر اساس آموزه‌های دینی والگو‌های اسلامی مددکار نیازمندان بوده‌اند.

محمدرضا طالقانی ازپیشکسوتان کشتی کشور با ابراز خرسندی از کمک‌های ارزشمند خیران به بیماران نیازمند سرطانی گفت: تمام توان خود را برای جلب مشارکت‌ها و کمک‌های مردم عزیزمان به کار می‌گیریم و مطمئن هستیم که خیران ما را تنها نمی‌گذارند.

وی افزود: تبریز و خیران آن پیشگامان و الگوی عرصه یاری رسانی به نیازمندان در کشور هستند.

خازن مدیرعامل انجمن خیریه پژواک استان هم با اعلام اینکه بیش از ۴۵۰۰ بیمارسرطانی تحت پوشش موسسه هستند و نزدیک ۱ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان ماهانه هزینه درمان این عزیزان است گفت: رویکرد ما تامین هزینه‌های درمان بیماران است، اما باید مسئولان هم کمک حال ما باشند و قطعا پیشگیری با آموزش وغربالگری محقق می‌شود.



در پایان مراسم نشان عالی همدلی به جهان پهلوان محمد رضا طالقانی و نشان سال پژواک به حاج صمد حسن زادهرییس اتاق بازرگانی ایران اهدا شد.