سفیر عربستان در یمن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدامات اخیر شورای انتقالی جنوب یمن را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد بن سعید آل‌جابر، سفیر عربستان در یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدامات اخیر شورای انتقالی جنوب یمن را به رهبری عیدروس الزبیدی مورد انتقاد شدید قرار داد. وی اعلام کرد که ریاض با لجاجت و مخالفت مستمر الزبیدی برای پایان دادن به تنش‌ها در جنوب یمن مواجه شده است.

آل‌جابر خطرناک‌ترین اقدام الزبیدی را رهبری حمله به استان‌های حضرموت و المهره خواند و همچنین از خودداری وی از صدور مجوز فرود برای هواپیمای حامل هیئتی رسمی از عربستان در فرودگاه عدن خبر داد. به گفته وی، این اقدام علاوه بر خسارت به مردم یمن، تلاش‌های هماهنگی سیاسی، نظامی و امنیتی را تضعیف کرده و نشان‌دهنده اصرار بر تشدید تنش است.

سفیر عربستان در یمن تأکید کرد که این رفتار‌ها نشان می‌دهد رئیس شورای انتقالی جنوب بیش از هر چیز به منافع شخصی سیاسی و مالی خود و اجرای دستورکار‌هایی می‌اندیشد که نه ارتباطی با مسئله جنوب دارد و نه با منافع کلی یمن.

وی همچنین یادآور شد که عربستان تلاش‌های گسترده‌ای برای حمایت از صلح، امنیت و ثبات در یمن انجام داده و برای خروج نیرو‌های شورای انتقالی جنوب از حضرموت و المهره نیز کوشیده است.

این در حالی است که شورای رهبری ریاست جمهوری یمن بار‌ها از شورای انتقالی خواسته تنش‌ها را کاهش دهد و اقدامات نیرو‌های آن در مناطق مختلف را محکوم کرده است. همچنین دولت مستقر در عدن پس از حمایت امارات از تحرکات شورای انتقالی جنوب، از نیرو‌های اماراتی خواسته خاک یمن را ترک کنند.

شورای انتقالی جنوب در دسامبر گذشته با حمله به استان‌های حضرموت و المهره و تسلط بر مناطق نفتی، علیرغم درخواست دولت و قبایل محلی، از عقب‌نشینی خودداری کرده است.

منبع:العربیه انگلیسی

برچسب ها: دولت عربستان ، شورای انتقالی یمن
خبرهای مرتبط
قطر پشت عربستان درآمد
خیز مجدد شورای انتقالی برای جدایی از یمن
امارات برخلاف اولتیماتوم ریاض بر طبل جنگ در یمن می‌کوبد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
آخرین اخبار
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های اسرائیل علیه نهاد‌های غیردولتی در غزه شد
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد
اروپا در حال باختن رقابت فضایی به آمریکا