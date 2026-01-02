سفیر عربستان در یمن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدامات اخیر شورای انتقالی جنوب یمن را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد بن سعید آل‌جابر، سفیر عربستان در یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدامات اخیر شورای انتقالی جنوب یمن را به رهبری عیدروس الزبیدی مورد انتقاد شدید قرار داد. وی اعلام کرد که ریاض با لجاجت و مخالفت مستمر الزبیدی برای پایان دادن به تنش‌ها در جنوب یمن مواجه شده است.

آل‌جابر خطرناک‌ترین اقدام الزبیدی را رهبری حمله به استان‌های حضرموت و المهره خواند و همچنین از خودداری وی از صدور مجوز فرود برای هواپیمای حامل هیئتی رسمی از عربستان در فرودگاه عدن خبر داد. به گفته وی، این اقدام علاوه بر خسارت به مردم یمن، تلاش‌های هماهنگی سیاسی، نظامی و امنیتی را تضعیف کرده و نشان‌دهنده اصرار بر تشدید تنش است.

سفیر عربستان در یمن تأکید کرد که این رفتار‌ها نشان می‌دهد رئیس شورای انتقالی جنوب بیش از هر چیز به منافع شخصی سیاسی و مالی خود و اجرای دستورکار‌هایی می‌اندیشد که نه ارتباطی با مسئله جنوب دارد و نه با منافع کلی یمن.

وی همچنین یادآور شد که عربستان تلاش‌های گسترده‌ای برای حمایت از صلح، امنیت و ثبات در یمن انجام داده و برای خروج نیرو‌های شورای انتقالی جنوب از حضرموت و المهره نیز کوشیده است.

این در حالی است که شورای رهبری ریاست جمهوری یمن بار‌ها از شورای انتقالی خواسته تنش‌ها را کاهش دهد و اقدامات نیرو‌های آن در مناطق مختلف را محکوم کرده است. همچنین دولت مستقر در عدن پس از حمایت امارات از تحرکات شورای انتقالی جنوب، از نیرو‌های اماراتی خواسته خاک یمن را ترک کنند.

شورای انتقالی جنوب در دسامبر گذشته با حمله به استان‌های حضرموت و المهره و تسلط بر مناطق نفتی، علیرغم درخواست دولت و قبایل محلی، از عقب‌نشینی خودداری کرده است.

منبع:العربیه انگلیسی