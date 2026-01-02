باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در خطبههای امروز نماز جمعه شیراز ضمن تبریک میلاد امیرالمومنین امام علی علیهالسلام به همه مؤمنین و مؤمنات اظهار کرد: حضرت علی علیهالسلام مولود کعبه، تربیتشده دامان پیامبر مکرم اسلام و نخستین مؤمن به اسلام است که به عنوان وصی بلافصل پیامبر اکرم و ابو الائمه، افتخار ابدی شیعیان و همه آزادگان جهان به شمار میرود.
او افزود: در هفته آینده نیز سالروز رحلت حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها را پیش رو داریم؛ بانویی که اگر نبود، امروز نامی از کربلا در تاریخ باقی نمیماند. ایشان پیامآور حادثه خونین عاشورا بودند و با مجاهدتهای خود آن فاجعه عظیم را به پیروزی اسلام تبدیل کردند.
امام جمعه موقت شیراز گفت: سومین مناسبت، سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی است؛ اسطوره مبارزه با استکبار، صهیونیسم و تروریسم تکفیری. جایگاه این سرباز ولایتمدار انقلاب اسلامی در جهان بینظیر است و حتی در کشورهایی چون هند، مردم در برابر توهین به تصویر ایشان قیام کرده و خواستار عذرخواهی شدند.»
او اظهار کرد: از دیگر مناسبتها، رحلت علامه آیتالله مصباح یزدی است؛ فقیه، فیلسوف، متکلم و استاد اخلاق که در خلأ وجودی بزرگانی چون علامه طباطبایی و شهید مطهری، نقش مهمی در تربیت نسل جدید ایفا کرد.
کلانتری افزود: چهارشنبه آینده، هفدهم رجب، سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی کاظم علیهالسلام است. مردم شیراز طبق سنت دیرینه سه شبانهروز مراسم برگزار میکنند و هیئات مذهبی با دستههای سینهزنی و زنجیرزنی در خیابانها حضور مییابند. این مراسم سال گذشته انعکاس ملی و جهانی داشت.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: یکی از ویژگیهای حضرت احمد بن موسی علیهالسلام آزادسازی هزاران بنده در طول حیاتشان بود. به همین مناسبت، طرح میعاد رهایی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد آغاز شده و امسال هدفگذاری شده است که ۵۰۰ زندانی آزاد شوند.
کلانتری اظهار کرد: در همین شبستان نیز برای کمک به کودکان و مظلومان غزه میز ایران همدل برپا شد و بانوان شیرازی با اهدا طلاجات خود چندین کیلو طلا جمعآوری کردند که این حرکت انقلابی مورد تقدیر مسئولان قرار گرفت.
امام جمعه موقت شیراز اظهار کرد: امید است همانگونه که استان فارس و شهر شیراز در موقوفات، امامزادگان و خیرین پیشگام بودهاند، در آزادی زندانیان نیز در کشور پیشگام باشند.