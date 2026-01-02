برنامه تلویزیونی «حالت پرواز» با روایت حامد عسگری و تمرکز بر تجربه اعتکاف نوجوانان از شبکه‌های سه و معارف سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «حالت پرواز» همزمان با ۱۳ رجب و آغاز ایام اعتکاف، روی آنتن شبکه‌های سه و معارف سیما می‌رود.

در این برنامه حامد عسگری روایتگر تجربه‌های معنوی و زیسته نوجوانان در آیین اعتکاف است، روایتی که با تمرکز بر ارتباط نسل نوجوان با مفاهیم قرآنی شکل گرفته است.

«حالت پرواز» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است و تهیه‌کنندگی آن را میثم کریمی بر عهده دارد.

مرکز هنری رسانه‌ای نهضت در سال‌های اخیر سعی کرده تولید آثاری با رویکرد فرهنگی، دینی و نوجوان محور را در دستور کار قرار دهد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما 

 

