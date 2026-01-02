باشگاه خبرنگاران جوان- ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج اظهار کرد: مردم و دولت در کشور‌های اسلامی باید پشتیبان هم باشند و اجازه ‏ندهند، دشمنان به اهداف شوم خود که همان ایجاد اختلاف بین مسلمانان است، دست یابند‎. ‎

امام جمعه سنندج گفت: هدف دشمنان، تضعیف اقتصاد کشور‌های اسلامی از جمله ایران است، چراکه منفعتشان را در ضعیف بودن ‏مسلمانان می‌دانند‎. ‎

وی افزود: همبستگی و اتحاد مردم و دولت در جنگ ۱۲ روزه، بررگترین پیام برای دشمن صهیونی و آمریکا بود، به این معنا که ‏اجازه نخواهند داد، آنان نقشه‌هایشان را عملی کنند‎. ‎

امام جمعه سنندج تاکید کرد: وقت آن رسیده رژیم صهیونیستی درس عبرت بگیرد، چراکه زمان درنده خویی نیست و باید به کرامت ‏انسان‌ها احترام گذاشت‎. ‎

ماموستا رستمی یادآور شد: آمریکا که دم از حقوق بشر می‌زند، هر روز یک کشور را به بهانه‌های مختلف مورد تحریم یا تجاوز ‏قرار می‌دهد‎. ‎

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها بر لزوم تلاش دولت برای رفع مشکلات اقتصادی تاکید کرد و افزود: ایران دارای منابع فراوانی است ‏و نباید مردم آن با محرومیت دست و پنجه نرم کنند، بنابراین باید از ظرفیت‌های موجود، برای رفع مشکلات معیشتی ملت استفاده کرد‎. ‎

ماموستا رستمی به حماسه ۹ دی نیز اشاره کرد و گفت: مردم ایران در ۹ دی سال ۸۸، برای حفظ کشور حرکت بزرگی انجام دادند و ‏نقشه دشمن را ختثی کردند‎. ‎

وی ضمن تسلیت سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی، ادامه داد: سردار سلیمانی، مدافع همزیستی اقوام، ادیان و مذاهب بود‎. ‎

امام جمعه سنندج به بارش سنگین برف در نقاط غربی استان اشاره و از تلاش استاندار، دستگاه‌های مختلف از جمله راهداری، هلال ‏احمر، اورژانس، شرکت برق، گاز و شهرداری‌ها برای خدمت رسانی به مردم تقدیر کرد‎. ‎

تقدیر از نشست رئیس جمهور با اصناف برای موضوع کنترل بازار ارز و طلا و تسلیت شهادت سروان رحیم مجیدی‌مهر از مرزبانان ‏هنگ مرزی بانه در برف و سرما، از دیگر مواردی بود که ماموستا رستمی به آن اشاره داشت. ‏