باشگاه خبرنگاران جوان- ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه سنندج اظهار کرد: مردم و دولت در کشورهای اسلامی باید پشتیبان هم باشند و اجازه ندهند، دشمنان به اهداف شوم خود که همان ایجاد اختلاف بین مسلمانان است، دست یابند.
امام جمعه سنندج گفت: هدف دشمنان، تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی از جمله ایران است، چراکه منفعتشان را در ضعیف بودن مسلمانان میدانند.
وی افزود: همبستگی و اتحاد مردم و دولت در جنگ ۱۲ روزه، بررگترین پیام برای دشمن صهیونی و آمریکا بود، به این معنا که اجازه نخواهند داد، آنان نقشههایشان را عملی کنند.
امام جمعه سنندج تاکید کرد: وقت آن رسیده رژیم صهیونیستی درس عبرت بگیرد، چراکه زمان درنده خویی نیست و باید به کرامت انسانها احترام گذاشت.
ماموستا رستمی یادآور شد: آمریکا که دم از حقوق بشر میزند، هر روز یک کشور را به بهانههای مختلف مورد تحریم یا تجاوز قرار میدهد.
وی در بخش دیگری از خطبهها بر لزوم تلاش دولت برای رفع مشکلات اقتصادی تاکید کرد و افزود: ایران دارای منابع فراوانی است و نباید مردم آن با محرومیت دست و پنجه نرم کنند، بنابراین باید از ظرفیتهای موجود، برای رفع مشکلات معیشتی ملت استفاده کرد.
ماموستا رستمی به حماسه ۹ دی نیز اشاره کرد و گفت: مردم ایران در ۹ دی سال ۸۸، برای حفظ کشور حرکت بزرگی انجام دادند و نقشه دشمن را ختثی کردند.
وی ضمن تسلیت سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی، ادامه داد: سردار سلیمانی، مدافع همزیستی اقوام، ادیان و مذاهب بود.
امام جمعه سنندج به بارش سنگین برف در نقاط غربی استان اشاره و از تلاش استاندار، دستگاههای مختلف از جمله راهداری، هلال احمر، اورژانس، شرکت برق، گاز و شهرداریها برای خدمت رسانی به مردم تقدیر کرد.
تقدیر از نشست رئیس جمهور با اصناف برای موضوع کنترل بازار ارز و طلا و تسلیت شهادت سروان رحیم مجیدیمهر از مرزبانان هنگ مرزی بانه در برف و سرما، از دیگر مواردی بود که ماموستا رستمی به آن اشاره داشت.