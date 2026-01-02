رئیس سازمان صداوسیما در سفرش به استان قم، با آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، دیدار و گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، آیت‌الله محسن اراکی در این دیدار با تأکید بر جایگاه مهم رسانه ملی در هدایت افکار عمومی، نقش صداوسیما را در تبیین معارف اسلامی، تقویت ارزش‌های انقلابی و مقابله با جنگ نرم دشمنان حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تولید محتوای عمیق، اثرگذار و متناسب با نیازهای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تأکید کرد.

رئیس رسانه ملی در این دیدار با اشاره به مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی صداوسیما، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های در دست اجرا ارائه و بر ضرورت ارتقای کیفی برنامه‌ها، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت علما، اندیشمندان و نخبگان تأکید کرد.

در پایان نیز بر استمرار تعامل و همکاری میان رسانه ملی و جامعه علما و اندیشمندان دینی در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام اسلامی تأکید شد.

