میزان واردات شیشه به کشور به صفر رسید/ سرانه مصرف شیشه در صنعت ساختمان به ۱۵ کیلوگرم رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هشتمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته با حضور ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، صدیف بیک زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، و اعضای هیات مدیره انجمن صنعت شیشه ایران صبح امروز۱۲ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

به گفته برگزارکنندگان، این نمایشگاه به‌عنوان یکی از رویدادهای تخصصی و اثرگذار در حوزه صنعت شیشه کشور با هدف حمایت از تولیدکنندگان، توسعه روابط تجاری بین الملل، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارزآوری و همچنین توسعه همکاری‌های تجاری و تعامل میان اعضای مختلف زنجیره تولید و تامین برپا شده است.

در این زمینه پیش از این عسگریان رئیس اتحادیه شیشه در خصوص وضعیت کلی صنعت گفت: صنعت شیشه ایران هم اکنون به ظرفیت کامل رسیده و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد تولیدات صادر می شود، اما تحریم ها صادرات را دشوار کرده است، زیرا نیازمند ال سی، نظام بانکی و اعتباردهی بین المللی هستیم که فعلا فراهم نیست. علاوه بر صادرات، نوسازی خطوط تولید و ناوگان حمل و نقل نیز با محدودیت های جدی مواجه است.

همچنین حسین زجاجی، دبیر انجمن صنعت شیشه ایران، با بیان آمار تولید در سال ۱۴۰۴ افزود: پیش بینی تولید شیشه در کشور ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که شامل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شیشه تخت، ۹۰۰ هزار تن شیشه بسته بندی، ۴۲۰ هزار تن ظروف رومیزی و ۵۰ هزار تن سایر محصولات می شود. بیش از ۵۰ درصد تولید مازاد بر نیاز داخلی است و باید برای صادرات استفاده شود. میزان صادرات فعلی بیش از یک میلیون تن است، هرچند به دلیل محدودیت هایی مانند نبود عضویت در WTO و مشکلات نقدینگی، صادرات با ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی انجام می شود

در همین راستا ادریس مازندرانی دبیر هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت شیشه و صنایع وابسته در آیین افتتاحیه نمایشگاه با اشاره به تغییر زمان برگزاری آن گفت: این نمایشگاه قرار بود در تیرماه برگزار شود، اما به دلیل شرایط خاص کشور و جنگ ۱۲ روزه، زمان آن تغییر کرد.با این حال، به دلیل جایگاه راهبردی صنعت شیشه و توانمندی بالای این صنعت در کشور، نمایشگاه بدون آسیب جدی و با استقبال مناسب برگزار شد.

وی صنعت شیشه را نمونه‌ای موفق از جلوگیری از خام‌فروشی دانست و افزود: ایران تمامی مواد اولیه مورد نیاز صنعت شیشه از جمله سیلیس و کربنات سدیم را در اختیار دارد و کارخانه‌هایی با قدمت ۴۰ تا ۶۰ سال در این حوزه فعال هستند.

مازندرانی با اشاره به رشد قابل توجه تولید و صادرات این صنعت اظهار کرد: میزان تولید شیشه از زمان نخستین دوره برگزاری نمایشگاه از حدود ۱.۵ میلیون تن به ۳.۵ میلیون تن افزایش یافته است. همچنین سرانه مصرف شیشه در بخش ساختمان از ۷ کیلوگرم به ۱۵ کیلوگرم رسیده و صادرات این محصول نیز رشد چشمگیری داشته است.

به گفته وی، صنعت شیشه یکی از گروه‌های کالایی با تراز مثبت صادراتی و دارای HS Code با ارزش افزوده بالاست و این ظرفیت وجود دارد که با فراهم شدن شرایط، صادرات شیشه ایران به بازارهای دوردست نیز توسعه یابد.

دبیر اجرایی نمایشگاه گفت:این دوره در سالن‌های ۴۰ و ۴۱ و فضای باز نمایشگاهی به مساحت حدود ۸ هزار متر مربع برگزار شده است.

مازندرانی از رشد حدود ۱۵ درصدی نمایشگاه نسبت به دوره گذشته خبر داد و افزود: تغییر تاریخ معمولا بدترین اتفاق برای یک نمایشگاه است، اما توانمندی صنعت شیشه باعث شد این موضوع تأثیر منفی جدی بر روند برگزاری نداشته باشد.

وی با تاکید بر خودکفایی کشور در تولید انواع شیشه تصریح کرد: امروز تقریبا هیچ وارداتی در حوزه شیشه نداریم و تمامی نیازهای بخش ساختمان، ظروف و حتی شیشه‌های خاص مانند شیشه‌های کم‌مصرف انرژی (Low-E) و شیشه‌های هوشمند در داخل کشور تولید می‌شود.

وی همچنین به موضوع تفکیک نمایشگاه چینی، بلور و کریستال اشاره کرد و گفت: بنا به تصمیم سازمان توسعه تجارت، این بخش به صورت جداگانه برگزار می‌شود، اما انجمن‌های تولیدکننده شیشه خواستار بازگشت این گروه کالایی به نمایشگاه هستند تا زنجیره جام، جار و فلت به‌صورت کامل در یک رویداد ارائه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان داخلی کریستال و شیشه‌های تزئینی امروز به سطحی از کیفیت رسیده‌اند که با نمونه‌های خارجی از جمله کریستال چک رقابت می‌کنند و حتی صادرات گسترده دارند؛ بنابراین واردات شیشه، جز در موارد بسیار خاص و کالاهای لوکس، ضرورتی ندارد.

گفتنی است این نمایشگاه تا ۱۵ دی از ساعت۹تا ۱۷ در نمایشگاه بین المللی تهران برپا خواهد بود.

در این رویداد تخصصی، جدیدترین محصولات، ماشین‌آلات پیشرفته، تجهیزات وابسته و فناوری‌های نوین صنعت شیشه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. فعالان این صنعت با حضور در نمایشگاه می‌توانند ضمن آشنایی با آخرین دستاوردها و روندهای روز جهانی، زمینه تبادل تجربیات، انتقال دانش فنی و توسعه همکاری‌های مشترک را فراهم آورند.