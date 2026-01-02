تیم پرسپولیس روز دوشنبه برای برپایی اردوی آماده سازی زمستانی خود راهی کمپ اسپایر قطر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرخپوشان بعد از تعطیلات زمستانی، دور جدید تمرینات خود را از روز جمعه آغاز می‌کنند.

باشگاه پرسپولیس برای برگزاری هرچه بهتر این اردوی آماده‌سازی، یکی از مجهزترین و کامل‌ترین کمپ‌های فوتبال جهان را برگزید.

با دستور مدیرعامل باشگاه، برای حذف واسطه‌ها در عقد قرارداد اردو، محسن خلیلی، معاون ورزشی و امیرعلی حسینی، مدیر امور بین الملل باشگاه برای بازدید از امکانات و عقد قرارداد به قطر سفر کرده بودند.

اکنون شرایطی فراهم شده است تا هتل محل اقامت و زمین تمرین در خود کمپ اسپایر کنار هم باشند و قرارداد مستقیم که با تلاش نمایندگان باشگاه حاصل شد، چند میلیارد تومان صرفه‌جویی مالی را در کنار شرایط بهتر برای باشگاه به ارمغان آورد.

کمپ اسپایر برای فوتبال‌دوستان جهان، مجموعه‌ای شناخته شده است که از بالاترین استاندارد‌ها پیروی می‌کند. بزرگترین تیم‌های ملی فوتبال دنیا در جریان جام‌جهانی از امکانات آن بهره بردند و این کمپ و امکانات آن در زمستان‌ها میزبان بزرگترین باشگاه‌های فوتبال دنیا، چون پاری‌سن‌ژرمن، منچسترسیتی، رئال مادرید و بارسلونا و دیگر باشگاه‌ها بوده است.

کاروان پرسپولیس روز دوشنبه، ۱۵ دی، برای برپایی اردوی خود راهی کشور قطر و کمپ اسپایر خواهد شد. طبق برنامه تلاش شده است تا نخستین تمرین اردو نیز در این روز برگزار شود.

سرخپوشان در مدت ۹ روزه این اردو تصمیم دارند در چند بازی تدارکاتی نیز به میدان بروند.

روز سه‌شنبه، ۲۳ دی، روز بازگشت سرخ‌پوشان از قطر اعلام شده است.

منبع: سایت باشگاه پرسپولیس 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی پرسپولیس در قطر
