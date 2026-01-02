نخست‌وزیر دانمارک، با انتقاد شدید از «تهدیدها و فشارهای» ایالات متحده برای گرینلند، قول داد کشورش در برابر هرگونه تلاش واشنگتن برای کنترل این جزیره استراتژیک مقاومت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «مت فردریکسن» نخست‌وزیر دانمارک سخنرانی مقابله‌جویانه‌ای ایراد کرده و قول داده است در برابر تلاش‌های تجدیدشده ایالات متحده برای به دست آوردن گرینلند مقاومت کند. پادشاه فردریک دهم نیز همین احساس را در سخنرانی شب سال نو خود منعکس کرد.

این اظهارات هفته‌ها پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رهبر آمریکا، «جف لندری» فرماندار ایالت لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه به گرینلند منصوب کرد - جزیره‌ای تحت حاکمیت دانمارک که این رهبر آمریکایی قبلاً پیشنهاد داده بود باید بخشی از ایالات متحده شود.

فردریکسن روز پنجشنبه از اقامتگاه رسمی خود ضمن انتقاد از آنچه «تهدیدها، فشار‌ها و صحبت‌های تحقیرآمیز» از سوی «نزدیک‌ترین متحد» پادشاهی دانمارک خواند، ایده تصاحب یک ملت دیگر را دیدگاهی منسوخ و غیرقابل قبول توصیف کرد.

«مت فردریکسن» گفت: «درباره میل به تصاحب کشور دیگر، مردم دیگر - گویی چیزی است که بتوان خرید و مالک آن شد. ما کسانی نیستیم که به دنبال درگیری باشیم. اما اجازه دهید هیچ‌کس در تردید نباشد: مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، ما بر آنچه درست و نادرست است، محکم خواهم ایستاد.»

پادشاه فردریک دهم نیز در سخنرانی شب سال نو خود به «زمان‌های پرماجرا» اشاره کرد و «قدرت و غرور» گرینلندی‌ها را ستود و بر افزایش برنامه‌های آموزش نظامی در قطب شمال تأکید کرد. دانمارک در پاسخ به تنش‌های فزاینده، حضور نظامی خود در منطقه را تقویت کرده است.

این فشار تجدیدشده برای گرینلند، پس از ابراز علاقه مکرر ترامپ به کسب کنترل بر این جزیره استراتژیک و با استناد به نگرانی‌های «امنیت ملی» صورت می‌گیرد.

ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در دسامبر استدلال کرد که آمریکا به گرینلند «نیاز دارد» و به موقعیت قطب شمالی و منابع معدنی بالقوه آن اشاره کرد، در حالی که ادعا‌های تاریخی دانمارک را نیز تأیید کرد.

انتصاب «جف لندری» که به طور عمومی اعلام کرده است برای «تبدیل گرینلند به بخشی از آمریکا» کار خواهد کرد، خشم کپنهاگ را برانگیخته است. «لارس لوکه راسموسن» وزیر امور خارجه دانمارک این اقدام را «کاملاً غیرقابل قبول» خوانده و سفیر آمریکا را برای توضیح احضار کرده است.

سرویس اطلاعاتی دانمارک اخیراً ایالات متحده را به عنوان یک تهدید بالقوه برای امنیت ملی خود شناسایی کرده و گفته است که واشنگتن «از قدرت اقتصادی، از جمله به شکل تهدید به تعرفه‌های بالا، برای تحمیل خواست خود استفاده می‌کند و دیگر حتی استفاده از نیروی نظامی علیه متحدان را نیز مستثنی نمی‌کند.»

منبع: آرتی

