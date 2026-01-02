کارشناس هواشناسی گفت:از روز یکشنبه تا اواخر هفته در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی اظهار داشت: امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، شمال لرستان، قزوین، ارتفاعات البرز مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی بارش برف و باران همراه با ورزش باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: روز شنبه ۱۳ دی در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش پراکنده برف و باران ادامه خواهد داشت.

او ياد آور شد: روز یکشنبه ۱۴ دی در برخی از مناطق خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان بارندگی رخ می‌دهد و در سایر نقاط کشور پدیده خاصی نخواهیم داشت.

وی افزود: از روز دوشنبه ۱۵ دی تا اواخر هفت شاهد جوی آرام و پایدار در اغلب مناطق کشور خواهیم بود که در شهرهای پرجمعیت و صنعتی سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

او بیان کرد: از روز یکشنبه تا اواخر هفته در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد.

وی ادامه داد:طی دو روز آینده دریای خزر و اواخر وقت شنبه و روز یکشنبه خلیج فارس مواج و متلاطم است.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۲ دی ۱۴۰۴
دروغ میگید که تعطیل کنید‌
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
سرتیتر کاهش دما درنوارشمالی،داخل متن افزایش دما،!!!!!باهمین شاخص بقیه کارها هم اینطوری چپکی.اینجا ایران است.
۰
۲
