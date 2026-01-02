باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت:در ادامه برنامههای توسعه صادرات محصولات کشاورزی شهرستان آمل، محمولهای صادراتی متشکل از ۶ هزار اصله کامس نوکدار و سبز فشرده از نوع گلها و درختچههای زینتی، روز گذشته از گلخانه فضای باز علی فلاح واقع در روستای کلاصفای شهرستان آمل به مقصد شهرهای سلیمانه، اربیل و حلبچه در کشور عراق ارسال شد.
او افزود: ارزش ریالی این محموله صادراتی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
هادیزاده گفت: این اقدام موفق، حاصل همت بلند تولیدکننده خوشفکر، همراهی بخشهای تخصصی و پشتیبانیهای هدفمند دولتی است که نشان میدهد با برنامهریزی و نگاه بازارمحور، ظرفیتهای بالقوه منطقه میتواند به ثروتآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود.
او افزود: گلخانههای فعال در حوزه گل و گیاهان زینتی، به عنوان واحدهای اقتصادی پیشرو و اشتغالزا، نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی توانمندیهای شهرستان دارند. پشتیبانی از این کسبوکارها در دستور کار جدی مجموعه جهاد کشاورزی قرار دارد.
این محموله از طریق مرزهای رسمی به مقصد بازارهای هدف در اقلیم کردستان عراق ارسال شده است. انتظار میرود با تثبیت این مسیر صادراتی، زمینه برای افزایش ظرفیت تولید و ارسال محمولههای منظم در آینده نزدیک فراهم شود.
صادرات گل و گیاه زینتی از مازندران، به ویژه از شهرستان آمل، در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته و به یکی از منابع درآمدی ارزشمند برای کشاورزان و فعالان این بخش تبدیل شده است.