باشگاه خبرنگاران جوان - سیدامیرمهدی علوی درباره برگزاری بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال با تیم‌های اسپانیا و پرتغال اظهار کرد : مذاکرات مستقیم بین فدراسیون های ایران و اسپانیا به‌صورت ارگانیک در حال انجام است، این ارتباط کاملاً وجود دارد و ایمیل‌هایی دریافت شده است. فدراسیون اسپانیا حتی محل برگزاری مسابقه و تاریخ آن را هم اعلام کرده است. ورزشگاه واندا متروپولیتانو (استادیوم خانگی تیم اتلتیکو مادرید) و یک ورزشگاه آلترناتیو نیز تعیین کرده‌اند که موارد نهایی در روز‌های آینده به اطلاع علاقه‌مندان به فوتبال اعلام می‌شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در واکنش به این موضوع که پیش از این صحبت از بازی با پرتغال مطرح بوده است، تصریح کرد کرد: من از تلاش‌های سفیر ایران در پرتغال تشکر می‌کنم. مذاکراتی بین رؤسای فدراسیون ۲ کشور انجام شده است، رئیس فدراسیون پرتغال و رئیس فدراسیون ایران هر ۲ عضو کمیته مسابقات فیفا هستند و جلساتی را در این کمیته با موضوعیت برگزاری بازی دوستانه با هم برگزار کردند. البته به لحاظ زمانی‌بندی ۴۸ ساعت فاصله است بین تاریخ پیشنهادی اسپانیا و پرتغال، بنابراین پس از جمع‌بندی که کادر فنی صورت می‌دهد ان‌شاءالله با یکی از این ۲ تیم، در فیفادی خرداد ماه ۱۴۰۵ یک بازی خواهیم کرد.

او در پاسخ به این پرسش که «محل برگزاری دیدار استقلال - تراکتور در چارچوب هفته اول نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتبال مشخص است؟»، گفت: اساساً در بحث میزبانی مسابقات، باشگاه‌ها در ابتدای فصل زمین‌های مدنظرشان را به سازمان لیگ اعلام می‌کنند و سازمان لیگ هم به‌صورت رسمی اعلام می‌کند. برگزاری بازی استقلال در مشهد هم فرایندی بود که از سوی همین باشگاه طی شد. الان نیز هیچ تفاوتی ندارد و قرار است باشگاه استقلال در این زمینه اعلام رسمی کند. برای دربی هم شما می‌دانید که مسئولان باشگاه پرسپولیس از جا‌های مختلف بازدید کردند و در نهایت به ورزشگاه اراک رسیدند. الان هم صفر تا ۱۰۰ میزبانی مسابقات برعهده باشگاه‌هاست. حتماً هر مجموعه‌ای مدنظرشان هست در موعد زمان لازم به سازمان لیگ اعلام می‌کنند و بعد از آن جمع‌بندی نهایی صورت می‌گیرد.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال