باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مردم شهرستان کوار روز جمعه ۱۲ دیماه با حضور گسترده در راهپیمایی مردمی، هرگونه رفتار هنجارشکنانه، آشوبطلبی و تخریب اموال عمومی را محکوم کردند و بر ضرورت حفظ آرامش، امنیت و قانونمداری در جامعه تأکید داشتند.
این اجتماع با مشارکت اقشار مختلف جامعه برگزار شد و جلوهای روشن از وحدت، همدلی و انسجام شهروندان کوار در حمایت از نظم عمومی و امنیت اجتماعی به نمایش گذاشت.
شرکتکنندگان با تأکید بر اهمیت آرامش در فضای شهری، خواستار تفکیک اعتراض قانونی و مسالمتآمیز از اقدامات مخرب و آشوبگرانه شدند. راهپیمایان در مسیر میدان بسیج تا میدان شهدا با در دست داشتن پلاکاردها اعلام کردند که اعتراض مدنی هیچ نسبتی با تخریب اموال عمومی و آسیبزدن به حقوق مردم ندارد و بیقانونی تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست.
راهپیمایان همچنین با سردادن شعارهایی علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و آشوبگران، مخالفت صریح خود را با دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی و منافع عمومی ابراز کردند.
در حاشیه این تجمع، اجتماع باشکوه موکبها و مردم کوار به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. عزاداران با ذکر رشادتها و فضایل آن فرمانده بزرگ، بر ادامه راه او و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.