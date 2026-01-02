اعتکاف آرمانی مساجد تهران در سال ۱۴۰۴ با عنوان «وصل آرمانی» و با مشارکت گسترده نوجوانان، در بیش از ۶۱۰ مسجد پایتخت برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علی کشوری نژاد، مسئول ستاد شهید آرمان، با اعلام آغاز اعتکاف‌های نوجوانان مساجد آرمانی تهران، گفت: اعتکاف امسال جلوه‌ای از پیوند عمیق تربیت دینی، هویت‌بخشی و نقش‌آفرینی نسل نوجوان در مساجد تهران است.

وی با اشاره به گستره مساجد میزبان اعتکاف افزود: از مجموع ۶۱۰ مساجد برگزارکننده، ۲۹۸ مسجد ویژه اعتکاف دخترانه پیش‌بینی شده و بخش پسرانه نیز در ۳۱۲ مسجد دیگر سطح شهر تهران در حال برگزاری است که این آمار نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی اعتکاف‌های آرمانی نسبت به سال‌های گذشته است.

مسئول ستاد شهید آرمان با تأکید بر رویکرد تربیتی این دوره از اعتکاف تصریح کرد: یکی از محور‌های اصلی اعتکاف ۱۴۰۴، «مربی‌محوری» است. بر همین اساس، ستاد شهید آرمان از چند ماه قبل با برگزاری دوره‌های توانمندسازی تخصصی، آموزش و آماده‌سازی مربیان اعتکاف را در دستور کار قرار داده تا مربی بتواند به‌عنوان هادی معنوی و تربیتی، نقش مؤثری در فضای اعتکاف ایفا کند.

حجت‌الاسلام کشوری ادامه داد: در اعتکاف امسال تمرکز اصلی ستاد شهید آرمان بر ارتقای محتوای تربیتی و معرفتی بوده است؛ به‌گونه‌ای که اعتکاف تنها به حضور فیزیکی در مسجد محدود نشود، بلکه فرصت «خلوت آگاهانه» و رشد درونی برای نوجوانان و جوانان فراهم شود.

وی با اشاره به مبانی محتوایی اعتکاف آرمانی امسال گفت: کتاب‌ها و بسته‌های تربیتی متعددی مبنای برنامه‌های محتوایی اعتکاف قرار گرفته‌اند که بخشی از آنها توسط خود ستاد شهید آرمان تولید شده و بخشی دیگر آثار نویسندگان برجسته حوزه تربیت است. این آثار با هدف پاسخ به دغدغه‌های هویتی و معنوی نسل نوجوان انتخاب شده‌اند.

به گفته وی، کتاب‌هایی همچون «پرواز تا بی‌نهایت»، «حالت پرواز»، «خلوتی برای پرواز»، «۳۶۰ درجه» و «قانون جنگل» به‌عنوان شالوده محتوایی اعتکاف ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده‌اند و حلقه‌های معرفتی، گفت‌و‌گو‌های تربیتی و برنامه‌های تعاملی بر اساس مضامین این کتاب‌ها طراحی شده است.

مسئول ستاد شهید آرمان در پایان خاطرنشان کرد: اعتکاف آرمانی با شعار «وصل آرمانی» تلاشی است برای ایجاد پیوندی عمیق میان نوجوان، مسجد و سبک زندگی ایمانی؛ مسیری که با مربی توانمند، محتوای عمیق و مشارکت فعال نوجوانان می‌تواند به الگویی اثرگذار در تربیت نسل آینده تبدیل شود.

منبع: شهرداری تهران 

برچسب ها: اعتکاف ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
آغاز به کار رسمی اعتکاف‌های آرمانی در تهران با حضور بیش از ۶۵ هزار نوجوان
برگزاری نخستین جشنواره روایت اعتکاف در کردستان
آغاز مرمت و استحکام‌بخشی خانه تاریخی امین‌لشکر در محله عودلاجان
علت حضور روباه‌ها در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۲ دی ۱۴۰۴
خوش به سعادتتان که در این مراسم معنوی شرکت می کنید
۶
۸
پاسخ دادن
انسداد چند محور شریانی و غیرشریانی به دلیل بارش برف و باران
رویداد «فتح خیبر»؛ بزرگترین نمایش فرهنگی و هنری پایتخت
افزایش کلاهبرداری‌ها در پلتفرم‌های خارجی؛ توصیه پلیس برای خرید امن
ساماندهی بیش از ۲۰ نقطه دستفروشی در تهران تا پایان سال
افزایش ارسال لینک‌های مخرب؛ هشدار پلیس فتا نسبت به هک تلفن همراه شهروندان
آغاز به کار رسمی اعتکاف‌های آرمانی در تهران با حضور بیش از ۶۵ هزار نوجوان
هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس
راهور هشدار داد؛ خطر تصادفات زنجیره‌ای در معابر برفی پایتخت
فرماندار تهران: مکتب حاج قاسم خاموش‌شدنی نیست
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و هراز
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و هراز
راهور هشدار داد؛ خطر تصادفات زنجیره‌ای در معابر برفی پایتخت
فرماندار تهران: مکتب حاج قاسم خاموش‌شدنی نیست
انسداد چند محور شریانی و غیرشریانی به دلیل بارش برف و باران
هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس
رویداد «فتح خیبر»؛ بزرگترین نمایش فرهنگی و هنری پایتخت
افزایش ارسال لینک‌های مخرب؛ هشدار پلیس فتا نسبت به هک تلفن همراه شهروندان
افزایش کلاهبرداری‌ها در پلتفرم‌های خارجی؛ توصیه پلیس برای خرید امن
آغاز به کار رسمی اعتکاف‌های آرمانی در تهران با حضور بیش از ۶۵ هزار نوجوان
ساماندهی بیش از ۲۰ نقطه دستفروشی در تهران تا پایان سال
سخنگوی پلیس: اعتراضات اخیر ماهیت اقتصادی و مدنی داشت/ اجازه سوءاستفاده و ناامنی داده نشد
جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس در جاده هراز از زبان پلیس راه
حاج قاسم نماد اخلاص، مردم‌داری و ولایت‌مداری بود
سردار رادان: سناریو‌های آشوب و تجزیه را نقش برآب می‌کنیم
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
آغاز اعتکاف آرمانی مساجد تهران با عنوان «وصل آرمانی» در بیش از ۶۱۰ مسجد