مدیر جهاد کشاورزی هشترود از پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و تگرگ در این شهرستان خبر داد و گفت:۵۲ میلیارد تومان خسارت کشاورزان هم در صف پرداخت هست که طی روز‌های آینده پرداخت خواهدشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -محمد علیزاده مدیر جهاد کشاورزی هشترود با بیان اینکه تا کنون ۴۴ میلیارد تومان پرداخت شده است گفت: غرامت تگرگ نیز بعد از پرداخت غرامت خشکسالی پرداخت خواهد شد.

وی بیمه را چتر نجات محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت:توصیه به کشاورزان این هست که با شرکت‌های بیمه گر همکاری نمایند تا برای سال زراعی جاری نیز محصولات زراعی بیمه شوند.
مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: امسال ۸۵ هزار هکتار مزارع این شهرستان به زیر کشت گندم و جو رفته و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.
علیزاده افزود: ۲۰ هزار هکتار هم سایر محصولات کشاورزی به زیر کشت بهاره خواهد رفت.

برچسب ها: کشاورزی ، تسهیلات
