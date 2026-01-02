نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه با اتحاد و هم دلی ملت ایران دربرابر مشکلات خواهند ایستاد، گفت: کنترل و نظارت بر قیمت کالاها جدی گرفته شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت با اشاره به تهدیدات و تحریم ها گفت: دشمنان درصدد ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه هستند‌ اما با وحدت و بصیرت بالای ملت ایران موفق نخواهند شد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ترویج فرهنگ بی بند بارغربی در جامعه اسلامی از اهم اهداف دشمنان است، گفت : ترویج بی حجابی، بی حیایی و بی عفتی از ترفندهای دشمنان است.‌

آیت الله فلاحتی به تورم بالا و مشکلات اقتصادی در کشور اشاره کرد، افزود : همه ما در برابر تورم بالا و قیمت کالاهای که هر روز در حال افزایش است مسئولیم.‌

وی ادامه داد : اکثر مشکلات اقتصادی مربوط به داخل کشور بوده و باید با مدیریت و برنامه ریزی شناسایی و حل شود.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه ملت ایران در همه عرصه ها در میدان بودند ، گفت : با افزایش روزانه قیمت ها، توان خرید کالاهای اساسی در خانوارها کاهش یافته است لذا مسئولان با مدیریت این معضل را کاهش دهند.

آیت الله فلاحتی به ورود برنج خارجی اشاره کرد و افزود: این برنج ها با قیمت بالا در فروشگاه ها در حال عرضه است، مسئولان به قیمت کالا ها توجه داشته و در کاهش کالاهای اساسی بکوشند.‌

وی با تاکید بر اینکه مردم از مدیران انتظار دارند که قیمت ها و تورم را کاهش دهند،‌ تصریح کرد : سهل انگاری در این راستا قابل پذیرش نبوده و دستگاه های نظارتی و همه مدیران در این حوزه مسئولند.

آیت الله فلاحتی به شبکه های تهی مغز غربی و استکباری اشاره کرد و افزود: در این مدت با یاوه گویی هایتان به نتیجه ای نرسیده اید و بعد از این هم با اتحاد ملت ایران نخواهید رسید‌‌.‌