وزیر راه و شهرسازی گفت: متأسفانه در برخی از شهر‌های جدید، هنوز کمبود خدماتی وجود دارد که ریشه آن به سال‌ها قبل و تحویل مسکن بدون تکمیل زیرساخت‌ها بازمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تحویل مسکن بدون خدمات پشتیبان قابل قبول نیست گفت: بنابر تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور، مسکنی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد باید در خور شأن آنان باشد و خدمات پشتیبان سکونت به‌صورت همزمان و در کنار ساخت واحدهای مسکونی پیش‌بینی و اجرا شود.

 صادق با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه مسکن اظهار کرد: در سال‌های قبل، واحدهای مسکونی متعددی ساخته و تحویل مردم شد، اما خدمات پشتیبان سکونت با فاصله‌های طولانی و گاه چندساله ایجاد می‌شد. در نتیجه، ساکنان برای دریافت خدمات اولیه ناچار بودند کیلومترها مسافت طی کنند.

وی افزود: این خدمات پشتیبان، موارد پیچیده‌ای نیست و شامل نانوایی، سوپرمارکت، خدمات خرد محله‌ای و فضاهای تجاری کوچک است که لازمه یک سکونت پایدار به شمار می‌رود. تلاش ما این است که اگر تحویل آپارتمانی انجام می‌شود، این خدمات نیز در نزدیکی آن مسکن شکل گرفته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت برخی شهرهای جدید تصریح کرد: متأسفانه در برخی از شهرهای جدید، هنوز کمبود خدماتی وجود دارد که ریشه آن به سال‌ها قبل و تحویل مسکن بدون تکمیل زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. این موضوع به‌ویژه در حوزه خدمات محله‌ای و آموزشی مشهود است.

صادق با تأکید بر اهمیت فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد: مدرسه‌سازی یکی از محورهای اصلی عدالت آموزشی است و شخص رئیس‌جمهور نیز به‌طور جدی وارد این نهضت شده‌اند. بنابراین، هر پروژه مسکنی که از سوی دولت به مردم تحویل داده می‌شود، باید همزمان از فضاهای آموزشی، تجاری خرد محله‌ای، پارک و فضای سبز، مراکز درمانی، مسجد و زیرساخت‌های امنیتی مانند کلانتری برخوردار باشد.

وی گفت: هرچند تکمیل هر یک از این خدمات، زمان‌بندی متفاوتی دارد، اما همان‌طور که ساخت مسکن با جدیت و اولویت در حال پیگیری است، توسعه خدمات پشتیبان سکونت نیز به‌طور همزمان و مستمر دنبال می‌شود.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۱۳ دی ۱۴۰۴
خانوم شما خودت چندتا ازهمین آپارتمانهای ۷۰متری که قرار بود به اسم بقیه بزنین واسه خودتون جدا به اسم زدین و کنارگذاشتین تا قیمتش بالابره و درواقع سرمایه گذاری کردین واسع خودتون و واسع آیندتون و بفکر مردم نیستین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۳۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مسکن ملی تماس گرفتند میگن ماهی 80 میلیون بیار اخه من اگه 80 میلیون درامد داشتم که خونه میخریدم، تازه واحد تکمیل نیست و وسط بیابان هست اخه این چه مدل مسکن ساختنه خانم وزیر شما خودتون شهرسازی خوندید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۲ دی ۱۴۰۴
شما خب یه نمونه بساز اول نانوایی و سوپرمارکت باشه بعد خونه که دولت‌های بعدی یاد بگیرن وگرنه سکوت کن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۱۲ دی ۱۴۰۴
خوب شد گفتی والی کسی نمی دانست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
امابا8میلیون تومان یک آپارتمان 75متری تحویل مردم شدوکلی مردم دعاکردندتنهاسالی بودکه اجاره مسکن درشهرهای بزرگ کاهشی شد
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۸:۵۵ ۱۲ دی ۱۴۰۴
حالت خوبه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۰ ۱۳ دی ۱۴۰۴
این حرف مال دهه هشتاده که میگی. مال سالهای ۸۵ ایناست
