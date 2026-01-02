هواشناسی مازندران درباره فعالیت سامانه سرد بارشی از بعد از ظهر امروز در استان هشدار نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد:با فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر جمعه ۱۲ دی تا صبح شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ بارش باران، وزش باد شدید موقتی، رعدو برق، کاهش دما، احتمال تگرگ و در ارتفاعات مه آلود با بارش برف در استان خواهیم داشت.

آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، وقوع صاعقه، ریزش‌سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیاناز پیامد‌های این سامانه است.

توصیه می‌شود شهروندان عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، عدم تردد غیر ضرور در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی و به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، محکم نمودن سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان، تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف کشاورزی (گلخانه داران، باغداران، دامداران و.)، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی بویژه آمادگی راهداری جهت برف‌روبی محور‌های کوهستان ویسایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

منبع:هواشناسی مازندران