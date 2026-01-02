دولت روسیه به طور رسمی درخواست دیپلماتیکی به آمریکا ارسال کرده و خواستار توقف تعقیب یک تانکر نفتی در مسیر ونزوئلا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش منابع نیویورک تایمز که با موضوع آشنا هستند و به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند، این درخواست روسیه در اواخر عصر روز چهارشنبه به وزارت امور خارجه آمریکا تحویل داده شد. این درخواست به شورای امنیت داخلی کاخ سفید نیز ارسال شده است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که ماجرای تانکر در زمانی اتفاق افتاده که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش برای میانجی‌گری یک توافق صلح بین روسیه و اوکراین است. درخواست روسیه مبنی بر توقف تعقیب این شناور توسط آمریکا ممکن است مذاکرات را بیشتر پیچیده کرده و تنش بین دو کشور بر سر ونزوئلا را افزایش دهد.

نیویورک تایمز یادآوری می‌کند که آمریکا نزدیک به دو هفته در حال ردیابی تانکر معروف به «بلا ۱» بوده است. این شناور که سفر خود را از ایران آغاز کرده بود، در حال حرکت به سوی ونزوئلا برای بارگیری نفت بود که نیرو‌های آمریکا در دریای کارائیب تلاش کردند آن را متوقف کرده و وارد آن شوند.

مقامات آمریکایی گفتند این کشتی پرچم ملی مناسبی برافراشته نبوده و بر اساس حقوق بین‌الملل مشمول توقیف می‌شده است.

با این حال، خدمه بلا ۱ از همکاری امتناع کردند و به سوی اقیانوس اطلس بازگشتند. از آن زمان، این شناور از روسیه درخواست حمایت کرده است. به طور خاص، خدمه یک پرچم روسیه روی بدنه کشتی نقاشی کردند و از طریق رادیو به گارد ساحلی آمریکا اطلاع دادند که تحت پرچم روسیه در حال حرکت هستند.

اخیراً، بلا ۱ با نام جدید «مارینرا» در ثبت رسمی کشتی‌های روسیه ظاهر شده و بندر ثبت آن سوچی ذکر شده است.

کاخ سفید از اظهار نظر رسمی خودداری کرده است.

در همین حال، یک مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، گفت دولت ترامپ همچنان این تانکر را «بی‌پرچم» می‌داند، زیرا هنگامی که گارد ساحلی آمریکا برای اولین بار به آن نزدیک شد، تحت یک پرچم جعلی در حال حرکت بود.

یک روز پیش از این، آمریکا شرکت‌ها و تانکر‌های چینی مرتبط با ونزوئلا را تحریم کرد.

در تاریخ ۳۰ دسامبر نیز آمریکا ده فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را در ارتباط با تأمین پهپاد‌ها تحریم کرده بود.

منبع: نیویورک تایمز