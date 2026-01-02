باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رژیم صهیونیستی با ادامه نقض توافق آتشبس، بار دیگر مناطق مختلفی در جنوب و غرب لبنان را مورد حمله قرار داده است.
بر اساس گزارشها، جنگندههای این رژیم ارتفاعات اللویزه در جنوب لبنان را هدف بمباران قرار دادهاند. همچنین یک پهپاد صهیونیستی یک بلدوزر را در جنوب لبنان مورد هدف قرار داده است.
این حملات که در ادامه سیاست تجاوزکارانه رژیم اشغالگر قدس صورت میگیرد، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و قوانین بینالمللی است. جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات خصمانه که ثبات منطقه را تهدید میکند، موضعی قاطع اتخاذ کند.
منبع: المیادین