رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض توافق آتش‌بس، مناطق جنوبی لبنان را مورد حمله قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رژیم صهیونیستی با ادامه نقض توافق آتش‌بس، بار دیگر مناطق مختلفی در جنوب و غرب لبنان را مورد حمله قرار داده است.

بر اساس گزارش‌ها، جنگنده‌های این رژیم ارتفاعات اللویزه در جنوب لبنان را هدف بمباران قرار داده‌اند. همچنین یک پهپاد صهیونیستی یک بلدوزر را در جنوب لبنان مورد هدف قرار داده است.

این حملات که در ادامه سیاست تجاوزکارانه رژیم اشغالگر قدس صورت می‌گیرد، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و قوانین بین‌المللی است. جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات خصمانه که ثبات منطقه را تهدید می‌کند، موضعی قاطع اتخاذ کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله اسرائیل به لبنان
خبرهای مرتبط
پازل صلح غزه: ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو با سه گزینه سخت روبه‌رو است
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
دیدار ترامپ و نتانیاهو: فشار بر اسرائیل برای پیشبرد آتش‌بس غزه و چالش‌های امنیتی ایران و لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
آخرین اخبار
بانک مرکزی اسرائیل: بار مالی جنگ فراتر از برآورد‌های قبلی است
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های اسرائیل علیه نهاد‌های غیردولتی در غزه شد
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد