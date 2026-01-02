باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انفجار ناشی از یک دستگاه انفجاری دستساز در استان بلوچستان در جنوب غرب پاکستان، یک نفر را کشت و پنج نفر دیگر را زخمی کرد. به گفته پلیس محلی، این حمله دیروقت پنجشنبه در نزدیکی چیناک چوک در شهر سیبی رخ داده و غیرنظامیان در منطقه را هدف قرار داده است.
پس از انفجار، پلیس و نیروهای امنیتی به سرعت محل را محاصره کردند و یک عملیات جستوجو را برای امنیت منطقه و جمعآوری شواهد جنایی آغاز کردند. تا روز جمعه، هیچ گروه شبهنظامی مسئولیت این حمله را که در حال بررسی است، فوراً بر عهده نگرفته است.
پاکستان در سالهای اخیر شاهد بازگشت قابل توجه خشونتهای تروریستی بوده است، که استانهای خیبر پختونخوا در شمال غرب و بلوچستان در جنوب غرب بیشترین تأثیر را پذیرفتهاند. حمله در سیبی بخشی از این الگوی گسترده ناامنی است که کشور را درگیر کرده است.
بلوچستان که بزرگترین و غنیترین استان پاکستان از نظر مواد معدنی است، همچنین فقیرترین استان این کشور نیز محسوب میشود و صحنه یک شورش طولانی مدت و کمشدت توسط گروههای جداییطلب بوده است که دولت مرکزی را به بهرهکشی و غفلت متهم میکنند. این استان از اهمیت استراتژیک حیاتی برخوردار است، زیرا مسیر اصلی کریدور اقتصادی چند میلیارد دلاری چین-پاکستان (CPEC) است که بندر گوادر را به چین متصل میکند.
منبع: ینی شفق