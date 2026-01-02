امام جمعه گرگان پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ایرانی را کاری بزرگ توصیف کرد و گفت: فناوری این ماهواره‌ها کاملاً بومی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گفت: پرتاب ماهواره ها نشان می دهد وقتی کشوری پیچیده‌ترین فناوری‌ها را می‌تواند انجام دهد، قطعاً می‌تواند مشکلاتش را نیز خودش حل کند و نیازی به دراز کردن دست به سوی دیگران ندارد.

او ادامه داد:فقط ده کشور در دنیا از این فناوری برخوردارند و ایران جزو آن‌ها شده است. 

امام جمعه گرگان با تبریک سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، وی را مالک‌اشتر امام و رهبری خواند و گفت: ایشان شخصیتی بود که فقط به فکر پیشرفت و حل مشکلات کشور بود. 

وی همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت زینب(س) افزود: این بانوی بزرگوار، الگویی بی‌نظیر برای همه زنان جهان در استواری، معرفت و خدمت به جامعه است.

