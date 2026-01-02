یک ساختمان ۱۶ طبقه در حال ساخت در منطقه ساوت سی نایروبی، پایتخت کنیا، روز جمعه فروریخت و شمار نامشخصی از افراد را زیر آوار گرفتار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک ساختمان چندطبقه در حال ساخت در پایتخت کنیا، نایروبی، روز جمعه فروریخت و تعدادی نامشخص از افراد را در زیر آوار گرفتار کرد.

ماموران امداد در حال حفاری در آوار هستند. بر اساس گزارش صلیب سرخ کنیا، این ساختمان در منطقه‌ای از نایروبی به نام ساوت سی South C قرار داشت و رسانه‌های محلی می‌گویند این یک سازه ۱۶ طبقه بوده است.

صلیب سرخ کنیا در بیانیه‌ای گفت: «یک تیم فوریت اضطراری در محل حاضر است و در حال مدیریت وضعیت است.»

واکنش فوری مقامات در مورد علت احتمالی فروریخت یا تعداد قربانیان دریافت نشده است. انتظار نمی‌رود تلفات زیاد باشد.

فروریختن ساختمان‌ها در نایروبی رایج است، جایی که تقاضای مسکن بالا است و توسعه‌دهندگان بی‌وجدان اغلب از مقررات عبور می‌کنند یا به سادگی مقررات ساختمانی را نقض می‌کنند.

پس از فروریختن هشت ساختمان و کشته شدن ۱۵ نفر در کنیا در سال ۲۰۱۵، ریاست جمهوری دستور حسابرسی ساختمان‌ها در سراسر کشور را صادر کرد تا بررسی کند که آیا آنها مطابق استاندارد هستند یا خیر. مقامات ملی ساخت و ساز دریافتند که ۵۸ درصد از ساختمان‌های نایروبی برای سکونت مناسب نیستند.

منبع: آسوشیتدپرس 

