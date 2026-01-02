باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد شیرانی گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده بیلقان و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل دهانه شمالی تا دهانه جنوبی تونل کندوان سنگین است.

وی افزود: محور هراز در مسیر جنوب به شمال حدفاصل مبارک‌آباد تا پیست آبعلی و در مسیر شمال به جنوب محدوده پیست آبعلی با ترافیک سنگین همراه است.

سرهنگ شیرانی اظهار کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه تهران–ساوه در مسیر رفت و برگشت محدوده بهمن‌آباد و آزادراه قم–تهران حدفاصل سعیدآباد تا انتهای حوزه آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت روان تردد در برخی محور‌های کشور اظهار داشت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف همراه است و سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. همچنین در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، اردبیل و کردستان بارش برف و باران و در برخی محور‌های استان‌های مازندران و گیلان بارش باران گزارش شده است.

وی در ادامه به محور‌های مسدود شریانی اشاره کرد و گفت:محور‌های پیرانشهر–تمرچین و مریوان–سقز به دلیل شرایط موجود مسدود هستند.

سرهنگ شیرانی همچنین محور‌های مسدود غیرشریانی را شامل سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت)، پونل–خلخال، خوانسار–بوئین‌میاندشت و شاهین‌دژ–تکاب اعلام کرد.

در پایان، وی خاطرنشان کرد: محور گنجنامه–تویسرکان نیز به دلیل انسداد فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود است و از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.

منبع: پلیس راهور