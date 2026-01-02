باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به شبکه گسترده گاز کشور، گفت: «شبکه توزیع و تغذیه گاز ما در کشور بیش از ۴۷۰ هزار کیلومتر است و در این شبکه وسیع، امکان وقوع نشت یا سرقت گاز وجود دارد. از این رو، از مردم انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه هدررفت یا مشکل، با شماره ۱۹۴ تماس بگیرند تا همکاران ما در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند. این پایشها در تمام شرکتهای گاز استانی کشور در حال انجام است.»
وی در ادامه با تاکید بر شفافیت اطلاعات، افزود: «عدد ناترازی گاز امروز حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب است و در برخی روزها به ۳۵۰ میلیون متر مکعب میرسد. ما اعتقاد داریم که ارائه دقیق این اعداد به مردم اهمیت زیادی دارد و این ارقام نشاندهنده ناترازی انرژی در کشور است.»
توکلی با اشاره به افزایش تحویل گاز به نیروگاهها و صنایع، اظهار کرد: «از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز بیشتر به نیروگاهها تحویل داده شد. این اقدام موجب شد که گازوئیل بیشتری در مخازن نیروگاهها ذخیره شود و در آبان ماه امسال رکورد ذخیره گازوئیل در کل نیروگاهها ثبت شد. همچنین تا پایان آذرماه، به صنایع فولاد و پتروشیمی نیز نزدیک به ۲.۵ میلیارد متر مکعب گاز بیش از سال گذشته تحویل داده شد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت مصرف در فصل سرد سال اشاره کرد و گفت: «مصرف گاز در فصل سرما افزایش مییابد و مطابق قرارداد، برخی صنایع محدودیتهایی در مصرف دارند. همکاران ما بازدیدها و پایشهای دقیقی از ادارات دولتی و بخشهای عمومی انجام میدهند و در صورت تجاوز از دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، اخطار داده و اقدام قانونی میکنند. این اقدامات با حمایت مستقیم رئیسجمهور و وزیر نفت در حال اجراست.»
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین به کنترل مصرف گاز در سکونتگاههای غیر دائم در مناطق شمال کشور اشاره کرد و گفت: «در این مناطق، مصرف گاز ممکن است به دلیل اقامتهای کوتاهمدت یا فصلی افزایش یابد. این دسته از مصرفکنندگان نیز در پله سوم مدیریت مصرف قرار میگیرند و تحت پایش دقیق هستند.»