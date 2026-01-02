مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با اداراتی که دمای آن‌ها از ۲۰ درجه سانتی گراد بیشتر شود، برخورد می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به شبکه گسترده گاز کشور، گفت: «شبکه توزیع و تغذیه گاز ما در کشور بیش از ۴۷۰ هزار کیلومتر است و در این شبکه وسیع، امکان وقوع نشت یا سرقت گاز وجود دارد. از این رو، از مردم انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه هدررفت یا مشکل، با شماره ۱۹۴ تماس بگیرند تا همکاران ما در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند. این پایش‌ها در تمام شرکت‌های گاز استانی کشور در حال انجام است.»

وی در ادامه با تاکید بر شفافیت اطلاعات، افزود: «عدد ناترازی گاز امروز حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب است و در برخی روزها به ۳۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسد. ما اعتقاد داریم که ارائه دقیق این اعداد به مردم اهمیت زیادی دارد و این ارقام نشان‌دهنده ناترازی انرژی در کشور است.»

توکلی با اشاره به افزایش تحویل گاز به نیروگاه‌ها و صنایع، اظهار کرد: «از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها تحویل داده شد. این اقدام موجب شد که گازوئیل بیشتری در مخازن نیروگاه‌ها ذخیره شود و در آبان ماه امسال رکورد ذخیره گازوئیل در کل نیروگاه‌ها ثبت شد. همچنین تا پایان آذرماه، به صنایع فولاد و پتروشیمی نیز نزدیک به ۲.۵ میلیارد متر مکعب گاز بیش از سال گذشته تحویل داده شد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت مصرف در فصل سرد سال اشاره کرد و گفت: «مصرف گاز در فصل سرما افزایش می‌یابد و مطابق قرارداد، برخی صنایع محدودیت‌هایی در مصرف دارند. همکاران ما بازدیدها و پایش‌های دقیقی از ادارات دولتی و بخش‌های عمومی انجام می‌دهند و در صورت تجاوز از دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، اخطار داده و اقدام قانونی می‌کنند. این اقدامات با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور و وزیر نفت در حال اجراست.»

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین به کنترل مصرف گاز در سکونتگاه‌های غیر دائم در مناطق شمال کشور اشاره کرد و گفت: «در این مناطق، مصرف گاز ممکن است به دلیل اقامت‌های کوتاه‌مدت یا فصلی افزایش یابد. این دسته از مصرف‌کنندگان نیز در پله سوم مدیریت مصرف قرار می‌گیرند و تحت پایش دقیق هستند.»

برچسب ها: گاز ، مصرف گاز
خبرهای مرتبط
جلوگیری از هدر رفت ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز با خروج بخاری‌های فرسوده/ اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار گیرد
مصرف گاز به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
خرید آنلاین نقره | مزایا، روش‌ها و تشخیص پلتفرم‌های معتبر سرمایه‌گذاری
پستانک نوزاد چیست و چه انواعی دارد؟
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد
آخرین اخبار
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
پستانک نوزاد چیست و چه انواعی دارد؟
خرید آنلاین نقره | مزایا، روش‌ها و تشخیص پلتفرم‌های معتبر سرمایه‌گذاری
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها از اواسط هفته آینده
سالانه ۵ میلیون تن کود کشاورزی و آلی مورد نیاز بخش کشاورزی است + فیلم
حذف ماده ۵۰ مانع تحقق تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه می‌شود
تامین ۹۵ درصد از تجهیزات پارس جنوبی از منابع داخلی
برآورد ۳۰ هزارهکتار اجرای سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی
برخورد با ادارات پر مصرف گاز در زمستان/ مردم سرقت گاز را گزارش دهند
کشتار دام‌های مولد کماکان ادامه دارد
هنوز کمبود خدمات روبنایی در برخی از شهر‌های جدید وجود دارد
کشت گندم به پایان رسید/سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسید
ارزآوری ۱۰۰ میلیون دلاری صادرات نهاده‌های کشاورزی+فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های شمالی از ابتدای هفته آینده
میزان واردات شیشه به کشور به صفر رسید/ سرانه مصرف شیشه در صنعت ساختمان به ۱۵ کیلوگرم رسید
جلوگیری از هدر رفت ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز با خروج بخاری‌های فرسوده/ اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار گیرد