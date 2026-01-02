باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در یادداشتی ضمن گرامیداشت روز میلاد امام علی علیه السلام آورده است:
بسمه تعالی
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رئوف بالعباد.
۱۳ رجب میلاد باسعادت اسدالله الغالب، حضرت علی ابن ابیطالب (ع) و گرامیداشت جایگاه و روز پدر مبارکباد.
اینجانب ضمن بزرگداشت ماه پرخیروبرکت رجب و اعیاد مبارکه آن، میلاد باسعادت اسوه شجاعت، ایثار و فداکاری حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به همه پدران و مردان این سرزمین بهویژه همکاران نجیب و شریف خود در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض مینمایم و از خداوند منان مسئلت دارم تحت فرماندهی خردمندانه فرمانده کل قوا، مراتب رشد و تعالی را در همه مراحل زندگی، سپری کنند.
الگوی شاخص فاخر و تراز برتر همکاران عزیزم، حضرت علی (ع) میباشد که در عین اقتدار مطلق، سعهصدر و مهربانی را بهعنوان ابزار ریاست برای خود برمیگزیند.
پلیس ایران با تفکری برخاسته از امنیت ملی هوشمند، شبکهمحور و اطلاعات پایه، جهت حفاظت از حریم و حرمت و امنیت مردم، سناریوهای آشوب و تجزیه دشمنان وطن را از مسیر شرافت سازمانی، نجابت رفتاری و اشراف عملیاتی نقشبرآب میکند.
پلیس بهعنوان خط مقدم و حلقه نخست امنیت پایدار، ماندگار، متوازن و چندلایه، جانانه با خون پاک همکاران خود، در برابر نگاه ناپاک متجاوزان خارجی و مزدوران و اشرار داخلی، از کیان وطن دفاع مینماید.
شاکله و ستون فقرات پلیس را کارکنان پاکدستی تشکیل میدهند که بهترین سرمایه خود را اعتماد اجتماعی میدانند.
هوشیاری، اقدام متحد و شناخت راهبردی پلیس ایران جهت مقابله با فضاسازی معیوب رسانهای و دروغپراکنی مزمن سکوهای معاند جهت تولید تصویر مخدوش هرجومرج با روایتِ صحیح و سفیدِ مورداعتماد هموطنان، معنا و مفهوم مییابد.
من از یک سو به تابآوری چندبخشی همکاران خود که با سینه ستبر، سپر امنیتی ایران عزیزمان از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها میباشند، به خود میبالم و از سویی دیگر از کارنامه موفق همرزمانم در درک فوقالعاده، اقدام موفق میدانی، صبوری مؤمنانه، تعهد مسئولانه و مدیریت هدفمند هوش هیجانی خود، علیرغم وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی، با افتخار دفاع و بدون شک پاداش واقعی مجاهدت صبورانه عزیزان من در پیشگاه خداوند عزوجل و جریده تاریخ پرافتخار این مرزوبوم و ذهن و قلب ایرانیان، ثبت و ضبط خواهد ماند.