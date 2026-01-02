فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس ایران جهت حفاظت از حریم و حرمت و امنیت مردم، سناریو‌های آشوب و تجزیه دشمنان وطن را از مسیر شرافت سازمانی، نجابت رفتاری و اشراف عملیاتی نقش برآب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در یادداشتی ضمن گرامیداشت روز میلاد امام علی علیه السلام آورده است:

 بسمه تعالی

و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رئوف بالعباد.

۱۳ رجب میلاد باسعادت اسدالله الغالب، حضرت علی ابن ابی‌طالب (ع) و گرامیداشت جایگاه و روز پدر مبارکباد.

اینجانب ضمن بزرگداشت ماه پرخیروبرکت رجب و اعیاد مبارکه آن، میلاد باسعادت اسوه شجاعت، ایثار و فداکاری حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به همه پدران و مردان این سرزمین به‌ویژه همکاران نجیب و شریف خود در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌نمایم و از خداوند منان مسئلت دارم تحت فرماندهی خردمندانه فرمانده کل قوا، مراتب رشد و تعالی را در همه مراحل زندگی، سپری کنند.

الگوی شاخص فاخر و تراز برتر همکاران عزیزم، حضرت علی (ع) می‌باشد که در عین اقتدار مطلق، سعه‌صدر و مهربانی را به‌عنوان ابزار ریاست برای خود برمی‌گزیند.

پلیس ایران با تفکری برخاسته از امنیت ملی هوشمند، شبکه‌محور و اطلاعات پایه، جهت حفاظت از حریم و حرمت و امنیت مردم، سناریو‌های آشوب و تجزیه دشمنان وطن را از مسیر شرافت سازمانی، نجابت رفتاری و اشراف عملیاتی نقش‌برآب می‌کند.

پلیس به‌عنوان خط مقدم و حلقه نخست امنیت پایدار، ماندگار، متوازن و چندلایه، جانانه با خون پاک همکاران خود، در برابر نگاه ناپاک متجاوزان خارجی و مزدوران و اشرار داخلی، از کیان وطن دفاع می‌نماید.

شاکله و ستون فقرات پلیس را کارکنان پاک‌دستی تشکیل می‌دهند که بهترین سرمایه خود را اعتماد اجتماعی می‌دانند.

هوشیاری، اقدام متحد و شناخت راهبردی پلیس ایران جهت مقابله با فضاسازی معیوب رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی مزمن سکو‌های معاند جهت تولید تصویر مخدوش هرج‌ومرج با روایتِ صحیح و سفیدِ مورداعتماد هم‌وطنان، معنا و مفهوم می‌یابد.

من از یک سو به تاب‌آوری چندبخشی همکاران خود که با سینه ستبر، سپر امنیتی ایران عزیزمان از نقطه صفر مرزی تا قلب شهر‌ها می‌باشند، به خود می‌بالم و از سویی دیگر از کارنامه موفق هم‌رزمانم در درک فوق‌العاده، اقدام موفق میدانی، صبوری مؤمنانه، تعهد مسئولانه و مدیریت هدف‌مند هوش هیجانی خود، علی‌رغم وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی، با افتخار دفاع و بدون شک پاداش واقعی مجاهدت صبورانه عزیزان من در پیشگاه خداوند عزوجل و جریده تاریخ پرافتخار این مرزوبوم و ذهن و قلب ایرانیان، ثبت و ضبط خواهد ماند.

United States of America
ناشناس
۰۶:۴۹ ۱۳ دی ۱۴۰۴
با آدمای وحشی که بلد نیستن تظاهرات کنن و فحشای رکیک میدن و آجر پرت میکنن باید مثل خودشون برخورد کرد تا آدم بشن
۳۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۳ ۱۳ دی ۱۴۰۴
خدا حفظت کنه سردار
۳۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۹ ۱۳ دی ۱۴۰۴
همه تروریستها رانابود کنید ازجمله ترامپ ونتانیاهوتروریست
تاکشور به پیشرفت میرسه یه عده کفتا رکمین میکنند
تروریست‌ها وآشوبگران خارج ازکشورهم بگیرید
۵۰
۲۳
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۵:۰۱ ۱۳ دی ۱۴۰۴
میشه بفرمایید کدوم پیشرفت و در چه زمینه ای؟!!! بخاطر همین پیشرفته که پول ایران بی ارزش ترین پول جهان شده؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
بیشتر مفسدان و فاسدان اقتصادی را بگیرید تا این مشکلات نباشه
۱
۹۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۱۲ دی ۱۴۰۴
خدا قوت و احسنت به شما
۴۶
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مشکل معیشتی مردم راحل کنید ارزش. مردم توان هزینه های زثدگی دلاری را ندارند نصف بیشتر مردم زیر خط فقر هستند
۶
۹۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۱۲ دی ۱۴۰۴
پس فکر مردم باشید
۱
۷۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۲ دی ۱۴۰۴
متاسفانه ضعف قوه قضائیه کار نیروی انتظامی رو موثر نشون نمیده.. مرگ بر حرامیان اسرائیل و امریکا
۸۰
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۲ دی ۱۴۰۴
متاسفانه ضعف قوه قضائیه کار نیروی انتظامی رو موثر نشون نمیده.. مرگ بر حرامیان اسرائیل و امریکا
۶۸
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مردم ایران هیچ وقت دنبال آشوب نبوده و نیستن .
۴
۱۷۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۲ دی ۱۴۰۴
فرصت خوبیه سرشاخه ها ی وابسته به اسراییل را شناسایی کنید
۸۶
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ایران هرچه داره از خون سرداران و شهیدان داره
۷۵
۶۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بانو
۰۶:۵۴ ۱۳ دی ۱۴۰۴
ایران به جز فقر و بدبختی بعد از ۴۷ سال چی داره؟ وقتی مردی نمیتونه از پس هزینه های معمولی زندگی بر بیاد،یعنی زندگی صفر...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۲ دی ۱۴۰۴
این همه مردم در تنگنا قرار گرفتن حتی یک نفر از مسولین نیامد در مورد گرفتاری مردم حرفی بزند الان همه امدین که مشکل مردم حل کنید
۹
۲۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
نتانیاهو وترامپ میخواهند چند نفر قربانی شوند
۶۷
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
برو اول دزد ها رو بگیر بودجه بگیر هارو بگیر
۱۷
۲۲۹
پاسخ دادن
