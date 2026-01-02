مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۹۵ درصد از مجموع کالا و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه‌های سیزده‌گانه پارس جنوبی از منابع داخلی تامین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید حیدری با تاکید بر سیاست‌ های کلان وزارت نفت در حمایت از تولید داخل افزود: حمایت از سازندگان داخلی و خوداتکایی در تولید تجهیزات و قطعات کلیدی مورد نیاز پالایشگاه‌های پارس جنوبی، به‌عنوان یک راهبرد ملی، از ابتدای امسال با شتاب قابل توجهی دنبال شده است.

مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه این مجتمع از ابتدای فروردین‌ تا پایان آذر امسال به‌طور کامل از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده است، اظهارداشت: این دستاورد نشان‌ دهنده بلوغ صنعتی، افزایش توان فنی سازندگان داخلی و اعتماد صنعت گاز به توان شرکت‌های ایرانی است.

حیدری با اشاره به گستره همکاری‌های تصریح کرد: اکنون بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و دانش‌بنیان در تامین نیازهای این مجتمع مشارکت دارند و تاکنون نزدیک به ۱۵ هزار قطعه و تجهیز در قالب برنامه‌های بومی‌سازی، داخلی‌سازی شده است.

نقش سازندگان داخلی در پایداری تولید گاز کشور

مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی با تاکید بر نقش سازندگان داخلی در پایداری تولید گاز کشور گفت: سازندگان ایرانی امروز از توانمندی لازم برای طراحی، ساخت و تامین تجهیزات حیاتی پالایشگاهی برخوردارند و با توانمندسازی هدفمند، اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از سازندگان بار اول، می‌توان با کاهش وابستگی به خارج، به تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و تولید پایدار دست یافت.

به گفته وی، رویکرد مجتمع گاز پارس جنوبی در حمایت از تولید داخل، افزون بر صرفه‌جویی ارزی قابل توجه، سبب انتقال دانش فنی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره تأمین داخلی در صنعت گاز کشور شده است.

حیدری افزود: استمرار این رویکرد، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری صنعت گاز، ارتقای امنیت انرژی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد داشت و این مجتمع با جدیت حمایت از سازندگان داخلی را در دستورکار خود حفظ می‌ کند.

منبع: شانا

برچسب ها: پارس جنوبی ، گاز
تبادل نظر
