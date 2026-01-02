باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در ادامه سفرش به استان قم و نشستی با هنرمندان و فعالان فرهنگی این استان با بیان اینکه این اقدام در راستای تقویت جریان فرهنگی اصیل و برخاسته از متن جامعه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این مراکز، حمایت از تولید محتوای متناسب با نیاز‌های روز جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای پخش در رسانه‌های ملی و استانی است.

وی افزود: مرکز «مُتم» به‌عنوان حلقه ارتباطی میان سازمان صداوسیما و نیرو‌های جوان، خلاق و علاقه‌مند ایفای نقش خواهد کرد و بستر شناسایی استعدادها، آموزش فرایند‌های حرفه‌ای تولید محتوا و سامان‌دهی و جهت‌دهی به تولیدات خودجوش مردمی را فراهم می‌کند.

جبلی در ادامه گفت: با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، در بازه زمانی کوتاهی موفق شدیم طرح «ایران‌جان» را در استان‌های مختلف کشور به مرحله اجرا درآوریم. این اقدام تحولی، مبتنی‌بر سند تحول رسانه ملی و با نگاهی روشن به آینده طراحی و پیاده‌سازی شده است.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به پیچیدگی‌های فزاینده تحولات منطقه‌ای و جهانی هشدار داد: دشمنان طی سالیان متمادی برای دستیابی به اهدافشان برنامه‌ریزی کرده‌اند. در میدان جنگ نرم، تنها با هم‌افزایی، هوشیاری و تلاش منسجم می‌توان طرح‌ها و سناریو‌های آنان را بی‌اثر کرد.

وی حرکت تحولی را فرایندی مستمر، پویا و بی‌انت‌ها توصیف کرد و گفت: تحول نقطه توقف ندارد و این مسیر رو به جلو باید با نگاهی آینده‌نگر و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با قدرت و انسجام ادامه یابد.

در این نشست، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان قم، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات خود را مطرح کردند. در پایان این مراسم نیز از استاد مسعود نجابتی، هنرمند برجسته تایپوگرافی، و استاد محمدعلی مجاهدی، پدر شعر آیینی ایران، با اهدای لوح سپاس تقدیر شد. رونمایی از تازه‌ترین تولید معاونت شعر و موسیقی صداوسیمای مرکز قم با عنوان «خانه پدری» از دیگر برنامه‌های این نشست بود.

کوروش زارعی، سیدجواد طاهری (هنرمند سینما و تئاتر)، حجت‌الاسلام جواد محدثی (نویسنده)، امیر حسامی‌نژاد (عکاس)، آقاحسنی (هنرمند تعزیه)، حجت‌الاسلام رهبر (فعال جبهه فرهنگی)، سلطانی (رئیس انجمن هنری تجسمی)، سلیمانی (رئیس انجمن عکاسی)، حسن خسروی وقار (شاعر)، سید سعید هاشمی (نویسنده و شاعر)، قنبرزاده (نویسنده)، بیطرفان (کارگردان هنری)، ابوذر (فیلمساز)، نوبخت (پیش‌کسوت تئاتر)، مشایخی (رئیس انجمن هنر‌های نمایش استان) ازجمله هنرمندان و فعالان فرهنگی قم در این نشست بودند.

منبع: رسانه ملی