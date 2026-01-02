رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: سالانه اراضی کشاورزی کشور به ۵ میلیون تن انواع کود شیمیایی و مواد آلی نیاز دارد که حداکثر ۳.۵ میلیون تن کود توسط بخش دولتی و خصوصی تامین می شود‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اسدی‌رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقاتی خاک و آب کشور در افتتاحیه  نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران گفت: سالانه اراضی کشاورزی کشور به ۵ میلیون تن انواع کود شیمیایی و مواد آلی نیاز دارد؛ اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی ساماندهی این حوزه معمولاً به دلایل مختلف از جمله اقتصادی فقط ۳.۵ میلیون تن از این محصولات را توزیع می‌کند که براین اساس ۱.۵ میلیون تن تامین این بازار دچار کمبود است.

وی با بیان اینکه مصرف کود و مواد آلی بخش کشاورزی ما پایین‌تر از سایر کشورها است، افزود: بنابر آمار از مجموع کود مورد نیاز ۳ میلیون تن توسط نهاده‌های دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و ۵۰۰ هزار تن نیز از سوی بخش خصوصی توزیع می‌شود.

اسدی رحمانی با اشاره به فقر مواد آلی خاک کشور، بیان کرد: میزان مواد آلی خاک رابطه مستقیم با اقلیم منطقه دارد. مواد آلی خاک کشاورزی کشورهایی مانند عراق، ترکیه و نیز شرق کشور همین مقدار مواد آلی است، زیرا ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک و البته کم بارش قرار دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد خاک‌های کشاورزی کشور کربن آلی کمتر از یک درصد دارند، افزود: در نواحی مرکزی کشور بارش‌ها کمتر از ۲۰۰ میلی متر ثبت می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به راهکار برون‌رفت از این وضعیت بیان کرد: با مصرف کودهای آلی و کشاورزی حفاظتی که حداقل شخم را دارد، می‌توان به باروری خاک کمک کرد. در مناطق دچار فقر مواد آلی، کشاورزی حفاظتی باید سال‌های متوالی ادامه پیدا کند تا شاهد بهبود وضعیت این خاک‌ها باشیم. گفتنی است در حال حاضر آمار کشاورزی حفاظتی کشور چند صد هکتار بوده تا معضلات این بخش کاهش پیدا کند.

اسدی‌رحمانی یادآور آموزش، ارتقا دانش، استفاده از ماشین‌آلات فناوری‌شده و… از چالش‌های حوزه کشاورزی سنتی کشور است که متولیان امر باید گره‌گشایی کنند.

وی ادامه داد: بخشی از آلودگی‌ها هم به کود و سموم مصرفی بخش کشاورزی برمی گردد که محصولات باید ارزیابی دقیق شده و با استانداردهای لازم به دست کشاورز برسد. تا در ادامه زنجیره تولید مواد غذایی در بهترین سطح استانداردی محصولات غذایی تولید و تأمین شود.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به شوری خاک از دیگر آلودگی‌های موجود اراضی کشاورزی تصریح کرد: شوری خاک بیشتر به تغییر اقلیم برمی‌گردد که یکی دیگر از معضلات خاک کشاورزی کشور است. مؤسسه خاک و آب، پروژه پایش خاک‌های کشور را کلید زده و قرار است هر ۵ سال یک بار تغییر وضعیت خاک‌ها در مناطق خشک رصد و مشخص شود چند درصد به شوری خاک اضافه شده و مساحت آنها چه تغییراتی داشته‌اند.

برچسب ها: کودهای کشاورزی ، بخش کشاورزی
