پس از استعفای دستیار زلنسکی در ماه گذشته به دلیل رسوایی فساد، رئیس جمهور اوکراین فرمانده اطلاعات ارتش را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پس از استعفای دستیار ارشد قبلی‌اش در آذر ماه به دلیل رسوایی فساد، «کریلو بودانوف» رئیس اطلاعات ارتش را به عنوان رئیس جدید دفتر خود منصوب کرد.

بودانوف ۳۹ ساله در اوکراین به دلیل تعدادی از حملات جسورانه علیه روسیه طی ۴ سال جنگ، شهرت زیادی دارد.

زلنسکی در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «من با کریلو بودانوف ملاقات کردم و به او سمت رئیس دفتر رئیس جمهور را پیشنهاد دادم.»

این نامزدی در لحظه مهمی در این جنگ صورت می‌گیرد، زیرا زلنسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که توافق آتش‌بس اوکراین تا «۹۰ درصد» آماده است.

زلنسکی می‌گوید: «در این زمان، اوکراین به تمرکز بیشتری بر مسائل امنیتی، توسعه نیرو‌های دفاعی و امنیتی اوکراین و همچنین در مسیر دیپلماتیک مذاکرات نیاز دارد. کریلو در این زمینه‌ها تجربه تخصصی و قدرت کافی برای دستیابی به نتایج را دارد.»

در ادامه، دمیترو لیتوین، مشاور زلنسکی به خبرنگاران گفت که رویه‌های رسمی برای انتصاب او به عنوان رئیس دفتر آغاز شده است. بودانوف پس از انتصاب، جایگزین آندری یرماک خواهد شد که در ماه گذشته پس از یورش بازرسان به خانه‌اش جهت انجام تحقیقات فساد، استعفا کرد.

یرماک مهمترین متحد زلنسکی بود، اما در کی‌یف چهره‌ای تفرقه‌انگیز محسوب می‌شد؛ جایی که مخالفانش می‌گفتند او قدرت زیادی به دست آورده، دسترسی به رئیس جمهور را محدود کرده و صدای منتقدان را بی‌رحمانه به حاشیه می‌راند.

منبع: روزنامه لوموند فرانسه