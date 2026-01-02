باشگاه خبرنگاران جوان - عباس موسوی، رئیس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده علیرضا بیرانوند، گفت: او بازیکن ملی است و بازی نکردنش در چند ماه ممکن است به تیم ملی لطمه بزند. دستور ابتدایی از سوی CAS صادر شده و ممکن است در آستانه جام جهانی حکم صادر شود و غیرقابل پیش‌بینی است. ممکن است در آستانه جام جهانی حکم کمیته استیناف تایید شود و او این رقابت‌ها را از دست بدهد. امکان هم دارد که بعد جام جهانی صادر شود.

وی در رابطه با قرارداد اندونگ، هافبک استقلال نیز گفت: نمی‌دانم در این چهار روز چه اتفاقی رخ داده، بازرسان باشگاه باید درست عمل کنند. متاسفانه در این موضوع غفلت می‌کنند و این بیشتر در خود باشگاه‌هاست. اندونگ جزو معدود بازیکنان باکیفیت خارجی است. اگر مشکلی بوده باید از سال گذشته چاره‌اندیشی می‌شده و نه در اواسط فصل که بخواهد قرارداد را فسخ کند. بحث مجوز کار او را فدراسیون تایید کرده و فکر می‌کنم شروط دیگری بوده که مدیر برنامه‌های او اعلام فسخ قرارداد کرده است.

منبع: ایرنا