رئیس پلیس راه راهور فراجا، گفت: ظهر امروز، یک اتوبوس مسافربری در محدوده پلور از مسیر اصلی خارج شده و وارد کنارگذر مسیر لار به آبگرم رینه شد.

باشگاه خبرتگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با ارائه توضیحاتی درباره یک سانحه رانندگی در محورهای کوهستانی استان مازندران (جاده هراز) اعلام کرد: در ساعت ۱۳:۰۰امروز، ۱۲ دیماه، یک دستگاه اتوبوس میدلباس مسافربری که از مبدأ ساری به مقصد تهران در حال حرکت بود و ۲۰ مسافر را جابهجا میکرد، در محدوده پلور از مسیر اصلی خارج شده و وارد کنارگذر مسیر لار به آبگرم رینه شد.
وی افزود: این اتوبوس پس از عبور از شهر رینه، به منظور بازگشت به جاده اصلی، مسیر رینه به سالاری را در پیش گرفت؛ مسیری که هرگونه تردد ناوگان حملونقل عمومی در آن ممنوع بوده و پلیس راه به هیچ عنوان اجازه تردد به این نوع از ناوگان، اعم از مسافربری و باری، در آن مسیر را نمیدهد.
با این حال، وسیله نقلیه مذکور پیش از رسیدن به محور اصلی و در محدودهای با پیچ تند و شیب شدید، در سرِ پیچ با تپهای خاکریزیشده در حاشیه مسیر برخورد کرد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در پی وقوع این حادثه، ۳ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت سطحی شدند که بلافاصله توسط عوامل امدادی به بیمارستانی در شهرستان آمل منتقل شدند و وضعیت عمومی آنان رضایتبخش گزارش شده است.
سردار کرمیاسد با تأکید بر اینکه علت نهایی حادثه هنوز به طور قطعی مشخص نشده است، تصریح کرد: در بررسیهای اولیه میدانی که توسط کارشناسان پلیس راه در محل حادثه انجام شده، نقص در سامانه ترمز وسیله نقلیه به عنوان یکی از موضوعات مؤثر در بروز این سانحه مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، تعیین علت اصلی تصادف منوط به تکمیل بررسیهای تخصصی و نتایج تحقیقات بعدی خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راه با هرگونه تخلف ناوگان حملونقل عمومی از مسیرهای مجاز برخورد قاطع خواهد داشت و رعایت مقررات تردد در محورهای کوهستانی و حساس، نقش تعیینکنندهای در ارتقای ایمنی سفرها دارد.
منبع: پلیس راه