رئیس مجلس در پاسخ به گزافه‌گویی ترامپ با بیان اینکه مردم ایران دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر را ناامید کرده‌اند، گفت: هرگز صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی نمی‌دانیم و فرزندان خود را در آغوش می‌کشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ در واکنش به گزافه‌گویی رئیس جمهور آمریکا در شبکه ایکس نوشت: فریاد شیطان بلند شد چرا که تلاش عوامل میدانی مسلح سرویس‌های جاسوسی برای تبدیل اعتراضات بحق بازاریان و اصناف و تبدیل آن به نبرد‌های شهری خشن و مسلح با آگاهی تاریخی ملت ایران با شکست رو‌به‌رو شد.

رئیس مجلس افزود: ملت ایران در طول تاریخ دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر از اینها را ناامید کرده‌اند؛ هرگز صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی نمی‌دانیم و فرزندان عزیز خود را در آغوش می‌کشیم.

قالیباف ادامه داد: همچنین رییس جمهور نامحترم آمریکا هم بداند با این اعتراف رسمی تمام مراکز و نیرو‌های آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود. بدانید که ایرانیان در برابر دشمن خارجی متحد و مصمم به اقدام هستند.

برچسب ها: رئیس مجلس ، دونالد ترامپ
