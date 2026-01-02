مهلت ثبت نام ششمین دوره دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تا ۲۰ دی ماه تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاریخ ثبت نام و اعلام آمادگی تدریس ترم بهمن ماه سال جاری دانشگاه آزاد که از ۳۰ آذرماه آغاز شده بود، تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: این اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی است.

شرایط احراز دستیاران آموزشی در فراخوان ششم عبارتند از: «دارا بودن حداقل معدل ۱۴ در دوره کارشناسی»، «موفقیت در آزمون جامع یا سابقه تدریس به عنوان دستیار آموزشی»، «کسب حداقل ۳۰ امتیاز»، «تجانس رشته تحصیلی مقطع دکتری تخصصی با مقطع کارشناسی متقاضی» است.

تخصیص درس صرفا به دستیارانی که در فراخوان جاری شرکت کرده‌اند، مجاز است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اعلام آمادگی تدریس در ترم پیش رو و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.bpj.iau.ir/TA مراجعه کنند.

منبع: ایسنا