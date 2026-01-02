شهردار جدید نیویورک در نخستین اقدام خود، دستورات حمایتی شهردار پیشین از اسرائیل را لغو و مسیر مقابله با لابی صهیونیستی در این شهر را هموار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، در اولین روز کاری خود با امضای یک فرمان اجرایی، تمامی دستورات صادر شده توسط اریک آدامز، شهردار سابق، را لغو کرد. این اقدام شامل دو دستور جنجالی بود که آدامز آنها را به عنوان حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل معرفی کرده بود.
به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»، یکی از دستورات لغو شده که ماه گذشته توسط آدامز امضا شده بود، نهادهای دولتی شهر را از تحریم رژیم تروریستی اسرائیل یا بازپسگیری سرمایه از آن منع میکرد.
دستور دوم که در ژوئن گذشته امضا شده بود، تعریفی بسیار گسترده از «یهودستیزی» را پذیرفته بود که شامل نقد اسرائیل نیز میشد. شهردار سابق و برخی سران یهودی محافظهکار که پیش از این مخالف نامزدی ممدانی بودند، به شدت از این اقدام او انتقاد کردهاند.
شایان ذکر است که ممدانی در دوران حضور در مجلس ایالتی، لایحهای را ارائه کرد که هدف آن جلوگیری از معافیت مالیاتی سازمانهای «خیریه» آمریکایی بود که برای ساخت شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری پول جمعآوری میکردند. این اقدام او خشم لابیهای طرفدار اسرائیل را برانگیخت.
پس از وقایع اکتبر ۲۰۲۳، ممدانی در تجمعات متعددی برای آتشبس فوری شرکت کرد و حتی در جریان اعتراضات مسالمتآمیز توسط پلیس بازداشت شد. او بارها از دولت آمریکا خواسته است تا کمکهای نظامی به اسرائیل را متوقف کند.
او مخالف آمیختن مفهوم «یهودستیزی» با «نقد صهیونیسم» است. ممدانی معتقد است تعاریف گستردهای که آدامز پذیرفته بود، آزادی بیان را محدود و فعالان حقوق بشر را خودسرانه مجازات میکرد. پیروزی او در انتخابات نیویورک، تغییری بنیادین در سیاستهای یکی از مهمترین شهرهای جهان نسبت به مسئله فلسطین محسوب میشود.
منبع: النشره