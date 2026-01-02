باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حکمت حاجیاف، دستیار رئیس جمهوری آذربایجان در امور سیاست خارجی اعلام کرد که باکو و ارمنستان بهطور فشرده برای تقویت صلح در قفقاز جنوبی در حال تلاش هستند.
حاجیاف در گفتوگو با روزنامه آمریکایی «واشنگتن تایمز»، با تمجید از رویکرد دولت دونالد ترامپ گفت: «دولت ترامپ تعهد خود را به دستور کار صلح آذربایجان نشان داد و واکنش فوری او به این موضوع شایسته ستایش است. در حالی که دو کشور برای تقویت صلح سخت تلاش میکنند، برخی از اعضای کنگره به دنبال تصویب قوانین کاملا غیرضروری هستند که تبعیض را تثبیت میکند.»
این مقام باکویی با انتقاد شدید از سیاستهای دولت جو بایدن افزود: «روابط آمریکا و آذربایجان که در دوران ریاستجمهوری ترامپ بهبود قابلتوجهی داشت، با رویکرد دولت قبلی تضاد فاحشی دارد. متاسفانه سوءتفاهم بزرگی از سوی دولت بایدن-بلینکن حاکم بود که آسیب زیادی به روابط دو کشور وارد کرد.»
حاجیاف در ادامه به تلاشهای باکو برای تقویت پیوندهای اقتصادی با ایروان، از جمله صادرات محصولات نفتی و فراهم کردن شرایط ترانزیت غلات به ارمنستان اشاره کرد و گفت: «این اقدامات ممکن است نمادین به نظر برسد، اما فراتر از نمادگرایی، تفاوتهای ژئوپلیتیک بسیار مهمی نهفته است. ما نه تنها با دولت ارمنستان، بلکه با مردم این کشور در حال صلح هستیم. ما تعهد قویتری به دستور کار صلح خود داریم و شاهد حمایت کامل دولت ترامپ هستیم.»
منبع: آر تی