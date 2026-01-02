باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آب آشامیدنی آلوده به فاضلاب در شهر «ایندور» هند که «پاکیزه‌ترین شهر» این کشور نامیده شده، جان ۱۰ نفر را گرفت.

گفته می‌شود یکی از جانباختگان کودک است و به جز افرادی که کشته شده‌اند، ۲۷۰ نفر نیز در بیمارستان بستری هستند.

ساکنان یک محله پرجمعیت و کم‌درآمد در شهر ایندور واقع در مرکز هند، ماه‌ها در مورد بوی بد آب لوله‌کشی به مقامات هشدار داده بودند، اما به شکایات آنها توجهی نشد.

با این حال، شهردار ایندور امروز اعلام کرد: «من اطلاعاتی در مورد ۱۰ مورد مرگ ناشی از شیوع اسهال به خاطر مصرف آب آلوده دریافت کرده‌ام.» او افزود که فاضلاب «در خط اصلی منتهی به مخزن آب با آن مخلوط شده است».

در همین حال، رسانه‌های محلی گزارش دادند که تعداد کشته‌شدگان به ۱۵ نفر افزایش یافته است، هرچند هیچ تأیید رسمی وجود ندارد. افزون بر این، حداقل ۳۲ بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

ساکنان در اوایل این هفته با شکایت از استفراغ، اسهال و تب بالا، به بیمارستان‌ها هجوم آوردند. در همین حال، دولت اعلام کرد که قوانین جدیدی برای جلوگیری از حوادث مشابه تدوین خواهد شد.

ایندور طی ۸ سال گذشته «پاکیزه‌ترین» شهر هند رتبه‌بندی شده است.

منبع: گاردین