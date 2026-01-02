آلودگی آب آشامیدنی به فاضلاب در شهر ایندور در مرکز هند، باعث مرگ ده نفر و بستری شدن صد‌ها نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آب آشامیدنی آلوده به فاضلاب در شهر «ایندور» هند که «پاکیزه‌ترین شهر» این کشور نامیده شده، جان ۱۰ نفر را گرفت. 

گفته می‌شود یکی از جانباختگان کودک است و به جز افرادی که کشته شده‌اند، ۲۷۰ نفر نیز در بیمارستان بستری هستند.

ساکنان یک محله پرجمعیت و کم‌درآمد در شهر ایندور واقع در مرکز هند، ماه‌ها در مورد بوی بد آب لوله‌کشی به مقامات هشدار داده بودند، اما به شکایات آنها توجهی نشد.

با این حال، شهردار ایندور امروز اعلام کرد: «من اطلاعاتی در مورد ۱۰ مورد مرگ ناشی از شیوع اسهال به خاطر مصرف آب آلوده دریافت کرده‌ام.» او افزود که فاضلاب «در خط اصلی منتهی به مخزن آب با آن مخلوط شده است». 

در همین حال، رسانه‌های محلی گزارش دادند که تعداد کشته‌شدگان به ۱۵ نفر افزایش یافته است، هرچند هیچ تأیید رسمی وجود ندارد. افزون بر این،  حداقل ۳۲ بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

ساکنان در اوایل این هفته با شکایت از استفراغ، اسهال و تب بالا، به بیمارستان‌ها هجوم آوردند. در همین حال، دولت اعلام کرد که قوانین جدیدی برای جلوگیری از حوادث مشابه تدوین خواهد شد.

ایندور طی ۸ سال گذشته «پاکیزه‌ترین» شهر هند رتبه‌بندی شده است.

منبع: گاردین

برچسب ها: آب آشامیدنی ، هند ، آلودگی آب
خبرهای مرتبط
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
نقش آفرینی کریدوری هند در اوراسیا چه تاثیری بر ایران دارد؟
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
آخرین اخبار
بانک مرکزی اسرائیل: بار مالی جنگ فراتر از برآورد‌های قبلی است
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های اسرائیل علیه نهاد‌های غیردولتی در غزه شد
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول
آنجلینا جولی از گذرگاه رفح بازدید کرد + فیلم
لشکرکشی ریاض به دریای عرب به بهانه مبارزه با قاچاق
خیز اسرائیل برای تکرار سناریوی غزه در لبنان
فرمانده اطلاعات ارتش اوکراین، جانشین دستیار مستعفی زلنسکی شد