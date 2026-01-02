برخورد خودروی پژو ٤٠٥ به دیواره پل در جاده کمربندی خرم آباد - اندیمشک ۴ فوتی و مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ١٤:٤١ روز جمعه ١٢ دی ۱۴۰۴ در پی اعلام برخورد خودروی پژو ٤٠٥ به دیواره پل در جاده کمربندی خرم آباد - اندیمشک، زیر پل ده باقر یک تیم عملیاتی امدادی از ایستگاه شماره ٥ به محل سانحه اعزام شد.

در جریان این حادثه ٢ نفر از سرنشینان خودرو فوت و ٢ سرنشین دیگر دچار جراحات جدی شده بودند که قبل از رسیدن آتش نشانان به محل، توسط عوامل ١١٥ به بیمارستان انتقال داده شده بودند. همچنین اقدامات لازم در جهت ایمن سازی خودرو در محل حادثه توسط آتش نشانان انجام گرفت.

در پایان این عملیات، تیم اعزامی، خودرو حادثه دیده و مسیر عبور وسایل نقلیه را جهت برقراری تردد، ایمن سازی کردند.

منبع: روابط عمومی آتش نشانی خرم آباد