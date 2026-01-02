شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم سالروز ولادت امام علی (ع) در هیئت زهرا محله شهر قایم شهر قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله روز سیزدهم ماه رجب برای شیعیان وعاشقان و دلدادگان امامان و اهل بیت با سایر روز‌ها تفاوت بسیاری دارد. این روز مزین به نام مولای متقیان امام علی (ع) است که پدر همه امت و شیعیان است. به همین مناسبت مردم دیندار و ولایتمدار مردم دراقصی نقاط مختلف کشور این روز فرخنده را جشن می‌گیرند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم ولادت مولی متقیان امام علی (ع) در هیئت زهرا محله شهر قایم شهر قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

