وزیر ورزش در مورد آخرین وضعیت ورزشکاران ایران در کره جنوبی گفت: وکلای ما تلاش می‌کنند رای آنها را به حداقل برسانند و امیدوارم رای آنها حداقل باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور در مورد وضعیت این رشته گفت: با توجه به حضوری که ورزشکاران ما در بازی‌های بحرین و ریاض داشتند. این رشته در بازی‌های آسیایی ظرفیت مدال‌آوری دارد و برنامه خوبی در حال انجام است و انتظار درخشش ویژه از آنها در این دوره داریم.

او در ادامه در مورد شانس ایران برای مدال‌آوری در بازی‌های ناگویا گفت: دوومیدانی جمع رشته‌های پرتابی، دو‌ها و پرش‌هاست. به طور کلی تنوع ماده‌ها زیاد است که همین کار را سخت می‌کند، اما از آن طرف این فراوانی کمک می‌کند که حرف برای گفتن داشته باشیم. دوومیدانی ما نشان داده برنامه و کار کنیم موفق می‌شویم. بماند که برخی کشور‌های منطقه از کشور‌های آفریقایی ورزشکار آورده‌اند، اما اگر می‌خواهیم قهرمان شویم باید تلاش کنیم. 

وزیر ورزش در مورد وضعیت دوومیدانی‌کاران ایران در کره‌جنوبی که دو نفر آنها به حبس محکوم شده بودند، گفت: ما به این رای اعتراض کرده‌ایم و وکلای کره‌ای هم اعتراض دارند. ما اعتراض داریم که این رای عادلانه نیست و باید تغییر پیدا کند و به سمت تبرئه برود و طرف کره‌ای هم نقطه نظرات خود را دارند. تلاش می‌کنیم دو نفری که تبرئه شده‌اند، سریع برگردند. وکلای ما تلاش می‌کنند رای دو نفر دیگر را به حداقل برسانند. امیدوارم رای آنها حداقل باشد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر ورزش ، دومیدانی کاران
خبرهای مرتبط
دنیامالی: نگران بودجه ورزش نیستم/ امیدوارم روزی دختران در المپیک طلا بگیرند
عیادت مجدد وزیر ورزش از دختر موتورسوار سانحه‌دیده
اسبقیان: رفتار‌های مدیریتی تاج شایسته تقدیر است/ امروز زمان تضعیف تیم ملی فوتبال نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علت انصراف پرسپولیس از جذب مهاجم برزیلی مشخص شد
نگاهی به سرنوشت قهرمان نیم فصل در ادوار لیگ برتر فوتبال
خرید جدید پرسپولیس به تهران می‌آید
دست رد مهدی قایدی به سینه باشگاه تراکتور
نتایج نیم فصل اول پرسپولیس می‌توانست بهتر باشد
قهرمانی بنده‌نژاد و جوینده در BT۵۰ تنیس ساحلی
آخرین اخبار
قهرمانی بنده‌نژاد و جوینده در BT۵۰ تنیس ساحلی
خرید جدید پرسپولیس به تهران می‌آید
نتایج نیم فصل اول پرسپولیس می‌توانست بهتر باشد
علت انصراف پرسپولیس از جذب مهاجم برزیلی مشخص شد
دست رد مهدی قایدی به سینه باشگاه تراکتور
نگاهی به سرنوشت قهرمان نیم فصل در ادوار لیگ برتر فوتبال
ایگور سرگیف پرسپولیسی می‌شود
اصفهان به مقام قهرمانی رسید
پهلوان ایران در سال ۱۴۰۴ مشخص شد
هدایتی: رأی بیرانوند تا ۴ ماه دیگر اعلام می‌شود
بازگشت سید جلال حسینی به پرسپولیس منتفی شد
وزیر ورزش: رای دوومیدانی‌کاران ما در کره باید تغییر کند
پیروانی، احمدزاده و اوریه از پرسپولیس جدا شدند
موسوی: امکان دارد بیرانوند جام‌جهانی را از دست بدهد!
علوی: بازی تدارکاتی تیم ملی با یکی از تیم‌های ملی مطرح دنیا قطعی شد
برپایی اردوی نیم فصل پرسپولیس در کمپ اسپایر قطر