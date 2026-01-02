در پی آتش گرفتن چادر خانواده‌ای در غزه هنگام آشپزی، مادربزرگ و نوه ۵ ساله او به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آتش گرفتن چادری در غزه که محل سکونت یک خانواده آواره بود، یک مادربزرگ به همراه نوه ۵ ساله‌اش به شهادت رسیدند. 

یکی از همسایه‌ها می‌گوید چادر نایلونی این خانواده حین آشپزی آتش گرفته است.

این رخداد غم‌انگیز در حالی به وقوع پیوسته که اکثریت قریب به اتفاق مردم غزه پس از دو سال بمباران پیاپی، بی‌خانمان هستند و در میانه سرما و بارش در چادر زندگی می‌کنند.

در طول هفته‌های گذشته، باران‌های سرد زمستانی باعث سیل در غزه شده و جاده‌های خاکی را به مسیری پر از گل و لای تبدیل کرده است. همچنین برخی ساختمان‌ها که بر اثر بمباران آسیب دیده و سست شده بودند، در میانه بارش‌های شدید فرو ریختند.

 یونیسف می‌گوید حداقل شش کودک به دلایل مرتبط با آب و هوا جان خود را از دست داده‌اند، از جمله یک کودک ۴ ساله که در اثر ریزش ساختمان جان خود را از دست داد.

در همین حال، به گفته وزارت بهداشت غزه، حداقل سه کودک بر اثر هیپوترمی (سرمازدگی) جان خود را از دست داده‌اند. 

گروه‌های امدادی می‌گویند که با وجود برقراری آتش‌بس، مواد لازم برای ساخت سرپناه به اندازه کافی وارد غزه نمی‌شود. 

فلسطینی‌ها مدت‌هاست که خواستار ورود خانه‌های سیار و کاروان‌ها شده‌اند تا از آنها در برابر بارش محافظت کند. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق مردم در چادر‌هایی ساکن هستند که اغلب پاره و فرسوده هستند و باران به داخل آن نفوذ می‌کند.

منبع: آسوشیتدپرس

